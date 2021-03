Solo una squadra italiana ai quarti europei: come Croazia e Repubblica Ceca

Tra Europa League e Champions, l'unica squadra rimasta è la Roma: come di consueto dominio di Bundesliga, Premier e Liga.

Passano gli anni e cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Quando si arriva tra le migliori otto del continente, sia in un torneo che nell'altro, la Serie A scompare, ridotta ai minimi termini. Nel 2020/2021, fuori agli ottavi Milan, Atalanta, Lazio e Juventus. Solo la Roma rimane in ballo.

Proverà a ballare quanto più possibile senza fermarsi la Roma di Fonseca, che ha superato lo Shakhtar approdando ai quarti di Europa League, dove attende la sua avversaria che diventerà realtà durante i sorteggi previsti nella giornata di venerdì. Un solo team italiano, ancora una volta.

La Serie A è dati alla mano alla pari di Repubblica Ceca e Croazia, che hanno portato ai quarti di Europa League a sorpresa lo Slavia Praga e la Dinamo Zagabria . Ad una rappresentante anche il Portogallo, visto il Porto presente ai quarti di Champions dopo aver eliminato la Juventus.

Completano il quadro dell'unica rappresentante anche Olanda, con l' Ajax in Europa League, e Francia, vista la presenza del PSG ai quarti di Champions League. Grande equilibrio al minimo, fino alla solita rappresentanza in alto dedicata a Bundesliga, Premier e Liga.

Le leader del ranking UEFA hanno il maggior numero di squadre nelle migliori sedici del continente: la Bundesliga può contare su due team, ovvero Bayern Monaco e Borussia Dortmund in Champions, mentre la Liga tre, con Granada e Villarreal da una parte e Real Madrid dall'altra.

Su sette squadre ai nastri di partenza, la Premier può contare ancora su cinque compagini britanniche: Manchester City, Liverpool e Chelsea proveranno a vincere la Champions League, mentre Arsenal e Manchester United l'Europa League.

La Roma ai quarti non è una magra consolazione, perchè i capitolini sembrano essere in grado di giocarsela con chiunque nell'eterna speranza di riportare l'Europa League in Italia più di vent'anni dopo l'ultima conquista da parte del Parma. Sarà come sempre il campo a parlare.

Intanto però appare netta la differenza tra Bundesliga-Premier-Liga rispetto al resto d'Europa: la Serie A è solamente un'altra nazione, oltre il dominio.