Sollievo Roma: scongiurata l'ipotesi operazione per De Rossi

Nessun intervento al ginocchio per Daniele De Rossi: il capitano della Roma continuerà a seguire una terapia conservativa. Ignoti i tempi di recupero.

Quella di Daniele De Rossi non è stata una prima parte di stagione in discesa. Il capitano della Roma, dopo un buon inizio, si è ritrovato a fare i conti con problemi al menisco e alla cartilagine del ginocchio destro che l’hanno costretto a saltare molte partite.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

De Rossi, che nella giornata di lunedì si è recato a Villa Stuart per sottoporsi ad una risonanza magnetica che potesse fare luce su quelle che solo le sue attuali condizioni, non scende in campo dallo scorso 28 ottobre, quando in occasione della sfida di campionato con il Napoli, fu costretto a chiedere il cambio dopo appena 43’ di gioco.

L'articolo prosegue qui sotto

Negli ultimi giorni si è parlato con sempre maggiore insistenza di un possibile intervento chirurgico che potesse andare a risolvere in maniera definitiva il problema (a fronte però di un lungo stop), ipotesi questa che, secondo quanto riportato da Sky, è stata però scongiurata.

Il capitano della Roma infatti, dopo aver consultato anche lo staff medico giallorosso, ha deciso che continuerà a seguire una terapia conservativa e intanto, nella giornata di oggi, è tornato a lavorare in palestra. Al momento non ci sono certezze sui tempi di recupero e, anche per questo motivo, la società capitolina continua ad essere vigile sul mercato, tanto che nelle scorse ore si è fatto il nome di Thiago Mendes come possibile nuovo rinforzo per il centrocampo.

Prova subito Carlsberg Fantamanager e scopri chi schierare