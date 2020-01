Sollievo per Castrovilli: lunedì potrà tornare a casa

Nella giornata odierna Castrovilli è stato sottoposto a ulteriori controlli specifici che hanno escluso qualsiasi problematica.

Tira un sospiro di sollievo la, e con lei anchee i tifosi viola. Il centrocampista, infatti, ha svolto ulteriori controlli in seguito a quanto accaduto nella gara contro il e già nella giornata di lunedì potrà lasciare l'ospedale per fare rientro a casa.

Come noto, Castrovilli era stato costretto a lasciare la sfida contro il Genoa a causa di uno stato di disorientamento causato da un traumatismo non rilevato durante le fasi di gioco. Il giocatore era stato ricoverato sotto osservazione presso l’ospedale Careggi per i controlli di routine: tanto spavento, prima delle rassicurazioni.

Nella giornata odierna la Fiorentina ha aggiornato tutti sulla situazione:

"Castrovilli è stato sottoposto a ulteriori controlli specifici che hanno escluso qualsiasi problematica. Il monitoraggio continuerà fino al termine della giornata odierna e domani il giocatore potrà fare rientro a casa".

Il classe 1997, che in questi mesi è diventato uno dei giocatori più importanti della Fiorentina, dovrebbe essere quindi a disposizione di Iachini per le prossime gare di campionato. Nessun problema per Castrovilli: TAC negativa e sorrisi viola.