Sollievo Juventus, nessuna lesione per Pjanic: solo un affaticamento all'adduttore

Gli esami svolti hanno evidenziato un affaticamento muscolare per Miralem Pjanic: escluse dunque lesioni all'adduttore destro.

La ha divulgato, attraverso un comunicato ufficiale, le condizioni di Miralem Pjanic, uscito anzitempo dalla sfida di ieri pomeriggio contro il . Problema meno grave del previsto per il centrocampista bosniaco:

"Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari per Miralem Pjanic, uscito anzitempo ieri dal campo durante -Brescia: per il giocatore è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni".

Si temeva uno stop ben più lungo per Pjanic, che dovrà soltanto restare a riposo qualche giorno per smaltire il problema: il regista bianconero sarà valutato nei prossimi giorni per capire se potrà tornare a disposizione di Sarri per il prossimo impegno di campionato sul campo della .

Altre squadre

Il centrocampista sarà tenuto con ogni probabilità a riposo precauzionale: lo staff medico cercherà infatti di averlo in perfette condizioni per l'andata degli ottavi di finale di contro il in programma il 26 febbraio.