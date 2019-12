Sollievo Juventus: Bentancur recuperabile per la Supercoppa Italiana

Infortunio meno grave di quanto temuto per Rodrigo Bentancur: il centrocampista della Juventus dovrebbe recuperare per la Supercoppa Italiana.

Reduce dalla prima sconfitta patita in campionato, la si appresta ad affrontare un periodo denso di impegni. Da qui fino alla sosta natalizia infatti, i bianconeri saranno chiamati a giocare ben quattro partite, la più importante delle quali sarà quella con la che il 22 dicembre metterà in palio la .

In ballo ci sarà quindi la possibilità di mettere in bacheca il primo trofeo dell’era Sarri e, per quella occasione, il tecnico potrebbe tornare ad avere a disposizione un pezzo importante del suo centrocampo: Rodrigo Bentancur.

Il gioiello uruguaiano, nel corso dell’ultima sfida di campionato proprio contro la Lazio, ha dovuto lasciare il campo prima della fine del primo tempo a causa di una distrazione del legamento collaterale mediale della gamba destra, un infortunio da non sottovalutare, ma nemmeno grave.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa Juventus regna l’ottimismo visto che questo tipo di problemi di solito impongono circa dieci giorni di stop. Se tali tempi di recupero verranno rispettati, l’ex Boca Juniors salterà quindi la prossima sfida di con il Bayer Leverkusen in programma mercoledì (gara ininfluente per i bianconeri che sono già certi del primo posto nel Gruppo D di Champions League) e la successiva gara di campionato contro l’, ma potrebbe già rientrare per - del 18 dicembre, anche se il vero obiettivo è proprio quello di averlo al meglio per il 22 quando si scenderà in campo a Riad per contendere alla Lazio la Supercoppa.