Solidarietà per Floyd, la federcalcio tedesca valuta una sanzione per i 4 giocatori

Sancho, Hakimi, McKennie e Thuram hanno mostrato solidarietà in campo a George Floyd, la DFB analizzerà i casi riguardo eventuali sanzioni.

Il caso George Floyd tocca anche il mondo del calcio, in particolare la , unico campionato attualmente attivo dove alcuni giocatori hanno mostrato solidarietà con gesti e maglie in occasioni delle rispettive partite.

La Federazione tedesca ha però deciso di analizzare nel dettaglio i comportamenti dei quattro giocatori, per verificare se hanno mostrato slogan politici, religiosi o personali, vietati dal regolamento per chi scende in campo.

Nel dettaglio i due giocatori del Sancho e Hakimi avevano mostrato un messaggio sulla propria maglietta, mentre McKennie si è messo una fascia al braccio e Thuram si è inginocchiato sul terreno di gioco.

Nel frattmepo però il presidente della DFB Fritz Keller ha mostrato piena comprensione nei confronti dei quattro giocatori:

"Le vittime del razzismo hanno bisogno di tutti noi per mostrare solidarietà. Sono orgoglioso di loro. Posso capire completamente le azioni del fine settimana. Nessuno può essere indifferente a ciò che è accaduto negli ".

Dalla Fifa è arrivato invece un invito a mostrare 'buon senso' sulla questione: