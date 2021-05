Soldi per l'Inter, Eder ancora contro Suning: "Spero arrivino anche per noi"

L'attaccante italo-brasiliano commenta le notizie sui nuovi fondi per l'Inter e attacca Suning: "Abbiamo vinto e non ci hanno pagato".

Le casse dell'Inter respirano grazie al finanziamento di Oaktree. Una notizia sicuramente positiva ma che fa scatenare la reazione rabbiosa di Eder, già in passato molto duro nei confronti di Suning.

L'ex attaccante dello Jiangsu, oggi al San Paolo, reclama da tempo alcuni pagamenti arretrati che a quanto pare non sono ancora arrivati.

"Spero che i soldi arrivino anche per noi del Suning FC. E spero che all’Inter non succeda come a noi (visto che la proprietà dei clubs è la stessa) che dopo aver vinto il campionato cinese a dicembre, il club non ci ha pagato (8 mensilità intere e le tasse su quelle precedenti)".

Non solo, Eder rimprovera a Suning di avere impedito ai giocatori dello Jiangsu di trovare in tempo una nuova sistemazione.

"Oltre a non averci liberato per dare la possibilità di trovare squadra altrove facendoci perdere così delle opportunità di lavoro. Lasciando a casa piu di 50 dipendenti senza i loro soldi e senza darci spiegazioni . In Europa é più facile volere fare bella figura ".

Un attacco durissimo verso il gruppo che detiene il pacchetto di maggioranza dell'Inter. L'ennesimo da parte di chi continua a lamentare una disparità di trattamento rispetto ai colleghi nerazzurri.