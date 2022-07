Sogno Zaniolo, ma la Juventus deve sfoltire: dieci centrocampisti in rosa

L'acquisto di Pogba, i ritorni di Ramsey e Fagioli, l'arrivo di Rovella: sono ben dieci i centrocampisti a disposizione di Allegri.

Era sicuramente il reparto più bisognoso di un profondo restyling e in tal senso il ritorno a parametro zero di Paul Pogba segna un deciso passo avanti in termini di qualità.

La Juventus però non si accontenta e nelle prossime settimane vorrebbe mettere a segno un altro colpo a centrocampo. L'indiziato numero uno, come risaputo, è Nicolò Zaniolo. Ma prima i bianconeri dovranno probabilmente sfoltire la rosa.

Attualmente infatti i centrocampisti a disposizione di Allegri sono addirittura dieci. Decisamente troppi.

Oltre a Zakaria, Locatelli, McKennie, Rabiot, Miretti e il già citato Pogba, sono tornati alla Continassa anche Ramsey e Fagioli di rientro dai rispettivi prestiti anche se destinati probabilmente a cambiare nuovamente aria.

Piazzare il gallese in particolare sembra non semplice a causa dell'alto ingaggio che gli garantisce il residuo anno di contratto con la società bianconera.

In lista di partenza c'è pure Arthur, peraltro alle prese con un problema fisico che gli impedirà di partire per gli States insieme al resto del gruppo. Mentre resta da capire la posizione di Nicolò Rovella che verrà valutato da Allegri durante il ritiro.

Al momento insomma, almeno numericamente, sono altri i reparti che avrebbero bisogno di innesti. Nel caso in cui De Ligt finisse davvero al Bayern Monaco, ad esempio, servirebbe uno o due centrali considerato che anche Chiellini ha lasciato Torino.

E anche in attacco manca almeno una pedina dopo gli addii di Bernardeschi, Morata e Dybala dato che attualmente il reparto può contare solo su Chiesa (ai box fino a metà settembre), Vlahovic, Di Maria e Kean oltre al giovane Soulé.