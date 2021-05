Il Milan ha guadagnato dopo sette anni la tanto attesa e voluta Champions League; decisiva la vittoria contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato.

Oggi per Stefano Pioli è tempo di bilanci e li ha tracciati durante la trasmissione "Inferno del Lunedì" di Milan TV, cominciando proprio a parlare della partita contro la squadra di Bergamo.

Stefano Pioli, dove aver raggiunto la Champions League con il Milan, rivela anche il suo sogno da allenatore:

"Il mio sogno, professionalmente parlando, è vincere qualcosa e farlo nel Milan sarebbe qualcosa di esaltante; però mi ricordo benissimo una grande intervista di Maldini nella quale diceva che il club per tornare ad essere veramente un top club deve giocare la Champions per 2-3 anni consecutivi e noi saremo solamente al primo anno l'anno prossimo".

L'allenatore del Milan si sofferma poi non tanto sull'inizio esaltante di stagione, quanto più per la fase centrale di difficoltà:

"La cosa più difficile è stata quando abbiamo cominciato a perdere qualche partita, quando c'era la possibilità di perdere tutto quello che avevamo costruito, lì magari in quel momento la tensione e la preoccupazione sono arrivate. Siamo stati bravi io, Maldini e Massara a non perdere mai la fiducia nel nostro modo di lavorare e di scendere in campo. Credo che questa sia stata la cosa migliore per la nostra squadra perché essa ha creduto tanto in ciò che si faceva e avuto la possibilità di crescere con il giusto equilibrio e le giuste pressioni, senza situazioni troppo esasperate".