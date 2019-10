Soddimo spiega l'esultanza: "Un uccellino si è schiantato sulla finestra"

Dopo il cambio in panchina, con l'arrivo di Barone, la si è regalata un pareggio di prestigio nell'ultimo turno di Serie B contro l' . L'uno a uno finale è stato firmato da Soddimo, che ha esultato in modo particolare, mimando il volo di un uccello.

Nel post-partita Danilo Soddimo ha spiegato proprio questa esultanza ai microfoni di DAZN.

"Eravamo in albergo e un uccellino si è schiantato sulla finestra, ho cercato di rianimarlo in tutti i modi e alla fine ci sono riuscito, poi ho detto a Deli, mio compagno di stanza, che allora avremmo vinto al Castellani con un mio goal, ma alla fine non è stato così perché purtroppo è arrivato un punto soltanto".