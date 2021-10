Da Vieri e Trezeguet a Milan, Inter e Chelsea: tanti ospiti illustri al Social Football Summit

Attesi grandi ospiti a Roma per la 4° edizioni del Social Football Summit, l'evento sulla Football Industry in programma il 15 e il 16 novembre 2021.

Ci saranno anche Christian Vieri e David Trezeguet allo Stadio Olimpico di Roma il 15 e il 16 novembre. Il parterre del Social Football Summit, l'evento italiano di livello internazionale dedicato alla Football Industry, sarà composto da ospiti blasonati come i due ex calciatori di Inter e Juventus.

Nello straordinario palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma, club, federazioni, aziende e media - tra cui anche Goal.com - daranno vita a un incontro di due giorni in cui le massime istituzioni del calcio e i club più blasonati del mondo presenteranno le tendenze e le innovazioni del mercato, offrendo una panoramica completa agli addetti ai lavori e non solo.

Oltre ai rappresentati di tornei come Serie A, LaLiga, FIGC, UEFA, Lega B e Lega Pro, nei panel di discussione in programma ci sarà la possibilità di ascoltare, conoscere e confrontarsi con i rappresentanti di alcune società, italiane e stranieri: dall’Inter con Roberto Monzani (Media House Director) e il Milan con Lamberto Siega (Director dei Milan Studios) al River Plate, con l'head of partnership del club Cascio, fino ai Campioni d’Europa del Chelsea.

All'Olimpico di Roma, Christian Vieri racconterà la sua esperienza imprenditoriale con la 'Bobo TV', il canale Twitch ideato dall'ex attaccante e sviluppato in compagnia degli amici ed ex calciatori Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola.

Partecipare all'evento, che potrà essere seguito sia in presenza allo Stadio Olimpico che online attraverso la 'Hybrid Version', è molto semplice: basta iscriversi al form del sito ufficiale dell’evento e prenotare un posto al Social Football Summit.

I TEMI DEL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT

L'edizione 2021 del Social Football Summit avrà 4 principali linee strategiche, che verranno affrontate in specifici talk in compagnia di grandi ospiti e professionisti della Football Industry.

Innovation & Technology;

OTT & Broadcast;

Responsibility - Security & Sustainability;

Training on the Job.

Grazie alla novità della 'Hybrid Version', ci saranno due possibilità per seguire il Social Football Summit:

In presenza (evento a numero chiuso per normative Covid 19) con 2 tipologie di Ticket:

- Corporate pass (150,00 € comprensivo di accesso area food & beverage con Lunch incluso per 2 gg);

- Delegate Pass (gratuito previa richiesta di accredito sul sito ufficiale).

Online con disponibilità illimitata acquistando il Digital Pass (20,00 €) che permetterà l’accesso al live streaming, al networking con la rete di professionisti partecipanti fino al 31/12/21.

LE INFO SUL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT

Dal programma con tutti i talk all'elenco degli speaker, passando per i ticket: tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di #SFS21.