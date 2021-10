In arrivo il Social Football Summit 2021: la novità 'Hybrid Edition' e tanti grandi ospiti

Il Social Football Summit 2021 è in arrivo: l'evento dedicato alla Football Industry sarà in versione sia offline che online con tanti grandi ospiti.

Il Social Football Summit è pronto a tornare con l'edizione 2021, la quarta dell'evento italiano di livello internazionale dedicato alla Football Industry.

Dopo il grande successo delle prime tre edizioni, con centinaia di Top Speaker e migliaia di partecipanti, il Social Football Summit raddoppia il raggio d'azione con una doppia modalità: online, chiamata 'Hybrid Version', come quella dello scorso anno per rispettare delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19, e dal vivo nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma.

L'evento, organizzato da Social Media Soccer, andrà in scena il 15 e il 16 novembre 2021 e ha tre obiettivi fissati: networking, opportunità e formazione.

Il Social Football Summit presenterà le tendenze e le innovazioni del mercato, offrendo la possibilità nel corso delle due giornate di interagire con gli altri partecipanti, brand, partner e speaker.

Come già accaduto nelle tre edizioni precedenti, Club, Federazioni, media e aziende parteciperanno all'evento con l'obiettivo di fornire uno scenario completo agli addetti ai lavori e non solo. Nato nel 2018, il Social Football Summit in pochi anni è diventato un punto di riferimento professionale del settore calcio e sport in generale.

Dalle Istituzioni - come FIGC, Lega Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga - a calciatori e dirigenti - come Roberto Mancini, Walter Sabatini, Luigi De Laurentiis -, senza dimenticare i professionisti della comunicazione come Lele Adani, Pierluigi Pardo, Massimo Caputi, i club italiani ed internazionali, e i brand del calibro di Sky Sport, TIM, Coca Cola, Sony Playstation, Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Durante la scorsa edizione, sono tanti i nomi illustri che sono intervenuti in qualità di partner e/o speaker del Social Football Summit.

I TEMI DEL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT

L'edizione 2021 del Social Football Summit avrà 4 principali linee strategiche, che verranno affrontate in specifici talk in compagnia di grandi ospiti e professionisti della Football Industry.

Innovation & Technology;

OTT & Broadcast;

Responsibility - Security & Sustainability;

Training on the Job.

COME PARTECIPARE AL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT

Grazie alla novità della 'Hybrid Version', ci saranno due possibilità per seguire il Social Football Summit:

In presenza (evento a numero chiuso per normative Covid 19) con 2 tipologie di Ticket:

- Corporate pass (150,00 € comprensivo di accesso area food & beverage con Lunch incluso per 2 gg);

- Delegate Pass (gratuito previa richiesta di accredito sul sito ufficiale).

Online con disponibilità illimitata acquistando il Digital Pass (20,00 €) che permetterà l’accesso al live streaming, al networking con la rete di professionisti partecipanti fino al 31/12/21.

LE INFO SUL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT

Dal programma con tutti i talk all'elenco degli speaker, passando per i ticket: tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di #SFS21.