Il Social Football Summit 2021 lancia i Football Summit Awards: premiate le eccellenze delle Football Industry

Il Social Football Summit 2021 annuncia il lancio dei Football Summit Awards: 12 premi per protagonisti e realtà della Football Industry.

Un premio per quelle realtà che hanno segnato la storia della Football Industry e sono diventate un punto di riferimento per capacità, innovazione e rapporto con i tifosi. Il Social Football Summit 2021 'Hybrid Edition', la quarta edizione dell'evento italiano di livello internazionale dedicato all'industria del calcio, presenta i 'Football Summit Awards'.

L'obiettivo degli organizzatori è rendere ommaggio alle eccellenze che hanno contribuito alla trasformazione digitale del mondo del calcio attraverso 12 riconoscimenti per altrettante categorie. I vincitori dei vari premi verranno decretati durante il main event, in programma nella serata del 15 novembre al Chiostro del Bramante, a Roma.

A scegliere i vincitori delle categorie Top Fan Engagement e Best Football Community Management saranno direttamente gli utenti attraverso la votazione sul sito ufficiale dell'evento, iniziata lo scorso 19 ottobre e che si chiuderà il 2 novembre. In corsa per la categoria "Top Fan Engagement" ci sono Sorare, 45° minuto e Seyu, mentre per il premio "Best Football Community Management" le community candidate sono '433', 'Oh My Goal' e 'Cronache di Spogliatoio'.

I PREMI DEL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT 2021

Le categorie che saranno premiate in occasione dell'edizione 2021 del Social Football Summit sono 12:

SOCIAL FOOTBALL PLAYER MALE SOCIAL FOOTBALL PLAYER FEMALE TOP MANAGER OF THE YEAR TOP FAN ENGAGEMENT BEST MARKETING AND SPONSOR ACTIVATION BEST DIGITAL & SOCIAL MEDIA TEAM CLUB BEST DIGITAL & SOCIAL MEDIA TEAM AGENCY LEADERS IN SOCIAL RESPOSIBILITY AND IMPACT BEST FOOTBALL COMMUNITY MANAGEMENT BEST TRANSFER MARKET DIRECTOR OF THE YEAR BEST LIVE FORMAT SPECIAL AWARD FIGC DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

I TEMI DEL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT

L'edizione 2021 del Social Football Summit avrà 4 principali linee strategiche, che verranno affrontate in specifici talk in compagnia di grandi ospiti e professionisti della Football Industry.

Innovation & Technology;

OTT & Broadcast;

Responsibility - Security & Sustainability;

Training on the Job.

Grazie alla novità della 'Hybrid Version', ci saranno due possibilità per seguire il Social Football Summit:

In presenza (evento a numero chiuso per normative Covid-19) con 2 tipologie di Ticket:

- Corporate pass (150,00 € comprensivo di accesso area food & beverage con Lunch incluso per 2 giorni);

- Delegate Pass (gratuito previa richiesta di accredito sul sito ufficiale).

Online con disponibilità illimitata acquistando il Digital Pass (20,00 €) che permetterà l’accesso al live streaming, al networking con la rete di professionisti partecipanti fino al 31/12/21.

LE INFO SUL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT

Dal programma con tutti i talk all'elenco degli speaker, passando per i ticket: tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di #SFS21.