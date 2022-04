Con sei punti di vantaggio sui Rangers, nell'eterna sfida di Glasgow per il titolo di Scozia, il campionato britannico vede il Celtic guidato da Ange Postecoglou favorito per il titolo in vista delle ultime gare. In attesa del finale di stagione, c'è già chi sta organizzando la festa in caso di successo degli Hoops: Snoop Dogg.

Il rapper statunitense, infatti, è un sostenitore del Celtic, pronto a darsi alla pazza gioia in caso di successo nella Premiership scozzese. Il programma di Snoop Dogg? Cibo indiano e champagne in quel di Glasgow davanti al possibile 52esimo scudetto.

Intervistato dal Daily Record, Snoop Dogg ha raccontato di essere carico per il prossimo periodo:

"I miei Bhoys non sono ancora arrivati al titolo, ma dopo la vittoria contro i Rangers si stanno avvicinando al successo. Snoop non ha ancora prenotato il biglietto, ma il passaporto è già fuori dalla cassaforte. Non appena saranno campioni, stai sicuro che sarò in volo per Glasgow".

Calvin Cordozar Broadus Jr, che dagli '90 è noto in tutto il mondo come Snoop Dogg, è fan del Celtic da inizio milennio, da quando gli venne regalata una maglia dei biancoverdi. Da allora è stato spesso visto con la loro casacca. Ora non vede l'ora di festeggiare con i giocatori.

"La notte sta per spegnersi e qualunque cosa vogliano fare, Snoop ci sarà. Faremo scorrere lo champagne. Inoltre amo il cibo indiano e prendo sempre il miglior curry del Regno Unito. Quindi, se ci sono dei buoni ristoranti indiani a Glasgow, possiamo iniziare la serata lì e affitterò l'intero posto".

In passato si era anche parlato di un possibile arrivo di Snoop Dogg in società come investitore, innamorato dei tifosi del Celtic e della loro passione in seguito ad un successo di Champions League contro il Barcellona (datato 2012). Ora, passaporto pronto e dita incrociate in vista dell'ultima parte di stagione. Curry e champagne.