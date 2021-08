Snejder rivela: "Non mi vaccinerò, non c'è la certezza di non ammalarsi"

Covid-19, Sneijder strizza l'occhio ai no-vax: "Sono fra i pazzi che non si vaccineranno, anche con il vaccino puoi prendere ugualmente il virus".

Wesley Sneijder non farà il vaccino antiCovid-19. L'ex trequartista dell'Inter di Mourinho lo ha annunciato intervenendo nel corso della trasmissione 'Veronica Inside'.

"Sono uno di quei pazzi che non si vaccinerà, - ha dichiarato - conosco persone vaccinate che hanno preso ugualmente il virus. Se fai un tampone prima di partire, allora in quel caso hai la certezza che non sei stato contagiato".

"A me invece - ha concluso l'olandese, strizzando l'occhio ai no vax - può capitare di sedermi accanto a qualcuno sull'aereo che è stato vaccinato e che invece è positivo".

Una presa di posizione decisa e sorprendente, quella dell'ex nerazzurro, resa su un tema delicato come le somministrazioni vaccinali, che, di fronte a una campagna vaccinale che sta trovando sempre più atleti fra i testimonial, non mancherà di far discutere.