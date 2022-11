Sneijder in aiuto di Ihattaren: "Vuole mettere tutto da parte, lo faccio per lui"

L'ex giocatore dell'Inter seguirà il giovane olandese, nel 2023 nuovamente alla Juventus: iniziato l'allenamento individuale.

A inizio 2023 Mohamed Ihattaren sarà nuovamente un giocatore della Juventus. Chiuso il prestito all'Ajax senza mai scendere in campo in Eredivisie, il giocatore olandese farà ritorno a Torino. Una situazione particolare quella attorno al ventenne, che ha da pochi giorni un aiuto in più: Wes Sneijder.

L'ex centrocampista dell'Inter ha infatti preso Ihattaren sotto la sua ala, facendo riprendere gli allenamenti a Ihattaren dalla giornata di lunedì. Sneijder vuole far tornare in forma il giocatore il prima possibile con un programma individuale di allenamento.

Inizialmente non entusiasta dell'idea, Ihattaren alla fine ha deciso di accettare l'aiuto di Sneijder, come evidenziato dal connazionale, Campione d'Europa con l'Inter nel 2010:

"Ci sta provando, Mi ha detto: 'Ti stimo molto, quindi ho trovato molto difficile contattarti. E' stato un periodo difficile per Mohamed" le parole a 'Veronica Offside'. "Sa anche di aver sbagliato, lo dice anche lui. Vuole rimediare".

Ihattaren si era messo in mostra nel pre-campionato, ma al momento di scendere in campo in gara ufficiale tutto è nuovamente tornato al principio. Difficoltà ed errori che Sneijder non vuole specificare:

"Ha fatto notizia diverse volte e ha commesso errori che non dovresti fare come calciatore professionista. E' pronto, dice. Vuole mettere tutto da parte. Deve perseverare, questa è ovviamente la parte più difficile".

Per Sneijder il problema è l'ambiente in cui è cresciuto, Kanaleneiland (Utrecht):

"Se vieni da un quartiere del genere allora c'è sempre qualcosa in agguato. Quando esci di casa ti imbatti in certi ragazzi. Anche lui se ne rende conto. Ho detto: 'Cerca di evitare tutto e concentrati esclusivamente sul rimetterti in forma.' E lo farà, dice. E lo aiuterò in questo, lo sto facendo per lui."

Ihattaren è ancora giovane:

"Se fosse stato cinque anni più avanti, sarebbe stato diverso. Ha iniziato e posso vedere nei suoi occhi che lo vuole davvero. Gli ho detto 'Lo sto facendo per te, non per me. Devi volerlo davvero. È nella tua testa".

Come Ihattaren, anche Sneijder è nato e cresciuto ad Utrecht, ma non a Kanaleneiland, in passato inserito tra i quartieri più problematici d'Olanda da parte del governo olandese.