Sneijder confessa: "L'Inter il momento migliore per me, Mourinho numero 1"

Wesley Sneijder pubblica la sua autobiografia e la racconta a 'Algemeen Dagblad': "Van Gaal tra i primi tre, ma Mourinho il numero 1".

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Wesley Sneijder ha pubblicato la sua autobiografia. E di questo libro cominciano ad uscire le prime indiscrezioni, anche perché lo ha presentato l'olandese stesso a 'Algemeen Dagblad'.

Interessante per i tifosi dell' soprattutto la parte in cui racconta la parentesi in ed il rapporto con José Mourinho.

"Il periodo all'Inter è stato semplicemente il migliore della mia carriera, quello con più successi. Con Mourinho è scattato subito un clic. Ho avuto allenatori bravi, tra cui Van Gaal che metto tra i primi tre, ma Mourinho è stato sicuramente il numero 1. Da allenatore spero di diventare un mix tra loro due".

E nel suo periodo all'Inter, Snejder ha incrociato due volte Van Gaal. Una volta in finale di nel 2010 e poi nuovamente nella competizione europea nel 2011. Tra i due ci furono scintille e scorie risalenti ai tempi dell' .