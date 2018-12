Smith Rowe e il no al Barcellona: "L'Arsenal è il club giusto per me"

Il giovanissimo Emile Smith Rowe ha rivelato di aver rifiutato il corteggiamento del Barcellona: "Felice del loro interesse, ma rimango all'Arsenal".

Si può rifiutare il Barcellona dei fenomeni? Certo che si può. Per informazioni chiedere a Emile Smith Rowe, talento dell' Arsenal, così convinto di sfondare con i Gunners da dire di no a un possibile trasferimento in Catalogna.

"Guardavo spesso il Barcellona con Xavi, Iniesta, Messi... - ha confidato il giovanissimo centrocampista, 18 anni compiuti a luglio, a 'Sky Sports' - Così quando ho saputo che si era interessato a me mi sono ovviamente rallegrato, però quello che sento è che l'Arsenal è il club giusto per me".

Smith Rowe non ha ancora esordito in Premier League con la maglia dell'Arsenal. "In questo momento è il mio obiettivo principale", ha ammesso, aggiungendo che "poi la speranza è quella di mettere assieme un buon numero di partite".

In Europa League, invece, Smith Rowe ha già ottenuto un buon minutaggio: uno spezzone di partita nell'andata col Vorskla, la prima maglia da titolare in casa del Qarabag, quindi altre due partite complete nel percorso che ha portato agevolmente l'Arsenal ai sedicesimi. Il tutto condito da due reti. Non male.

Ecco perché il Barcellona, che aveva già osservato Smith Rowe in estate durante l'International Champions Cup, ha pensato bene di provare un'offensiva per strapparlo all'Arsenal. Niente da fare: il futuro del talentino inglese è e sarà ancora nella Londra biancorossa.