Smicer 'Lucky man': icona dello Slavia, la Champions col Liverpool e i titoli ovunque

Il gran rifiuto. Un ‘no’ secco allo Sparta e alla sua offerta economica da capogiro per restare fedele a quello Slavia Praga che lo ha accolto a 14 anni, lo ha lanciato nel grande calcio e lo ha riabbracciato nell’ultima parte della carriera. Vladimir Smicer ha legato indissolubilmente in patria il suo nome alla formazione biancorossa di Vršovice, distretto di Praga 10. Il centrocampista ha scelto di non attraversare il fiume Moldava ma di continuare a vestire la maglia dello Slavia, prima del grande salto prima in Ligue 1 e poi al Liverpool, dove ha scritto le pagine più importanti di una carriera condizionata da numerosi infortuni ma con diversi trofei in bacheca tra cui la Champions League vinta da protagonista nel 2005 contro il Milan a Istanbul.

“Klapzubova jedenáctka”, ovvero “Gli undici di Klapzub”. Il libro dello scritto ceco Eduard Bass, pubblicato con illustrazioni nel 1922, ha stimolato fin da piccolo il piccolo Vlado, cresciuto con il sogno di diventare un calciatore. I temi chiave? La fratellanza e il lavoro, che alla fine paga sempre. Le basi per una carriera ricca di successi.

Un obiettivo che lo stesso Vladimir ha espresso a chiare lettere sin dall’infanzia:

“In prima elementare ho scritto che mi sarebbe piaciuto fare il calciatore – ha raccontato Smicer a Retro Futbol –. Mi rendevo conto di essere in grado di giocare a calcio, anche se non immaginavo di praticare questo sport a livello professionale”.

Nato a Verneřice, nel distretto di Děčín, il piccolo Smicer ha subito grande intraprendenza e con i suoi coetanei realizza un campo da gioco in cui rincorrere il pallone dopo la scuola con le righe e delle vecchie porte in legno in cui far goal.

“L’estate era il periodo peggiore perché gli altri bambini andavano in vacanza e io non avevo nessuno con cui giocare”.

Nella carriera (e nella vita) di Vladimir una delle figure più importanti è stato senza dubbio suo nonno, colui che gli ha instillato la passione per il calcio e anche il suo primo allenatore. Con lui – un ex calciatore professionista che ha vestito la maglia del Teplice e ha giocatore in seconda e terza divisione – il giovane Smicer si sedeva in poltrona e si gustava le partite in tv.

Dopo aver tirato i primi calci al pallone a partire dai 6 anni nella squadra di Verneřice, a 12 anni Smicer entra a far parte del Tj Kovostroj Děčín, dove resterà per due stagioni, prima della grande chiamata dello Slavia Praga. Vladimir si trasferisce nella capitale, sulle rive della Moldava, a casa di sua nonna, nel quartiere di Vinohrady. Ogni giorno deve percorrere 15 minuti di tram per raggiungere i campi di allenamento. Ma arrivato da un piccolo paese, l’impatto a 14 anni non è dei migliori.

È lo stesso Smicer a rivelare la sua reazione al primo giorno di allenamento:

“L'inizio è stato difficile. Quando siamo saliti sul tram con mio padre, mi sono vergognato. Gli dicevo durante la corsa: ‘Papà, andiamocene di qui. Andiamo da qualche altra parte’”

Decisivo fu l’incontro con un ex calciatore dello Slavia, Ivo Lubas, che notò subito la fragilità e l’insicurezza del piccolo Vlado. Tuttavia lo convinse a fare una settimana di allenamenti per capire se restare oppure no. E non ci furono molti dubbi: Smicer entrò a far parte del settore giovanile del club biancorosso, fino al primo contratto all’età di 18 anni.

“La trattativa andò bene. Mi offrirono la somma minima prevista, duemila corone senza bonus, per un periodo di quattro anni. Ero entusiasta del primo contratto da professionista. Il mio lavoro era giocare a calcio”.

Vladimir Smicer ha confessato di essere stato tifoso del Liverpool e del Dukla Praga e del Milan:

“Quando sei bambino fai sempre il tifo per chi vince. Ecco perché sono sempre stato un tifoso del Liverpool, che ha vinto le Coppe dei Campioni e non solo. Ti piacciono i migliori e quindi ero un fan anche del Dukla Praga”.

Ma ben presto lo spirito dello Slavia entrò a far parte di Smicer:

“Più giocavo nello Slavia e più diventato uno slavista. Non riuscivo a immaginarmi con un’altra squadra: sognavo di giocare in prima squadra. All’epoca lo Slavia era undicesimo e io giocavo nelle riserve. Improvvisamente arrivò Korbel e iniziò a comprare i migliori calciatori del Paese”.

Smicer continua a crescere all’ombra dei vari Kuka, Binic e Tatarchuk, ma anche Jaroslav Silhavy (attuale commissario tecnico della Repubblica Ceca e Jan ‘Honza’ Suchoparek. Fu proprio in quel momento che lo Sparta Praga provò a strapparlo allo Slavia, ricevendo un secco ‘no’ del calciatore nonostante una proposta economica cinque volte superiore alla cifra percepita in biancorosso.

“Mi sono sentito sollevato. Sono stato contento di questa decisione. Ho trascorso 8 anni allo Slavia e mi sono trovato bene lì. Nonostante le migliori condizioni che mi offriva lo Sparta, ho deciso di restare”.

A favorire l’ascesa del giovane Smicer è stato anche Jiří Sust, allenatore di Vlado nello Slavia B. Il tecnico intravede in Smicer le qualità da grande calciatore e decise di premiarlo con la fascia da capitano nel match contro il Viktovice. Di lì a poco arrivò il debutto in prima squadra, con il goal realizzato contro gli irlandesi del Cork City nel turno preliminare di Coppa UEFA.

Geniale in campo, diligente fuori. Dopo aver ricevuto il suo secondo stipendio, Smicer decise di portare tutta la squadra a cena fuori a Vinohrady, mentre con i bonus di Natale acquistò un walkman per ascoltare la musica e un abito, da indossare durante le ospitate in tv. E mentre il compagno Binic acquistava una collana d’oro, Vlado preferì investire su un’auto. In quel periodo nasce l’amicizia tra Smicer e Berger, con i due che si ritroveranno qualche tempo dopo sulla sponda ‘Red’ del fiume Mersey, a Liverpool.

Nel 1996, dopo aver riportare i biancorossi sul trono del calcio in Repubblica Ceca, Vladimir Smicer lascia lo Slavia Praga per tentare la fortuna altrove. Il classe 1973 tornerà a Vršovice undici anni più tardi, nel 2007, per vestire nuovamente la divisa del club entrato definitivamente nel suo cuore.

“Quando è scaduto il mio contratto con il Bordeaux, mi hanno offerto un prolungamento di un anno. Ci siamo salutati di comune accordo, non volevo più giocare lì. Bordeaux è una bella città, con buon cibo, a quaranta minuti dal mare. Ma volevo ancora giocare a calcio e farlo per qualcuno che aveva bisogno di me. Ho iniziato a cercare altre opzioni e ho ricevuto offerte da Emirati Arabi, Russia, Turchia. Ma dopo cinque anni in Francia e sei a Liverpool, non volevo andare in posti esotici. Ho ricevuto un'offerta dallo Slavia, il club in cui sono cresciuto. Ho pensato che sarebbe stato perfetto finire lì la mia carriera”.

Smicer accetta e torna a Praga, dove trova Karel Jarolim in panchina. La voglia di Vlado di essere leader era più forte degli infortuni e gli consente di partecipare a un traguardo storico per lo Slavia, la conquista di un posto nella fase a gironi di Champions League. Nella sua seconda esperienza in biancorosso, vince altri due campionati di Repubblica Ceca, mentre il sogno della seconda qualificazione alla fase a gironi di Champions League sfuma per mano della Fiorentina.

“Alla fine della mia carriera, mi chiamavano "Lucky", perché i club in cui andavo vincevano sempre qualcosa”.

Come ammesso dallo stesso Smicer, il trofeo più importante che il ceco ha conquistato è senza dubbio la Champions League nel 2005 col Liverpool. Il coronamento di una grande carriera e la fine di un’avventura con la maglia dei ‘Reds’ in cui il calciatore di Verneřice si è tolto grandi soddisfazioni.

“Il successo più importante? Vincere la Champions League. Perché significa essere in una squadra con grandi campioni in cui è molto difficile giocare. In quel Liverpool c'erano 16 nazionali su 22 giocatori”.

Una storia cominciata col piede sbagliato ma che si è conclusa con un inaspettato lieto fine. Dopo l'addio di McManaman, passato al Real Madrid, il Liverpool decise di puntare sul centrocampista ceco rilevandolo dai francesi del Lens. Ma dopo aver firmato il contratto e prima di partire, Vlado si slogò una caviglia in una partita d'addio a Praga. Arrivato in Inghilterra, la caviglia era molto gonfia, con Smicer che provò a spiegare l'infortunio come un incidente mentre giocava a tennis. Un episodio che non fece contenta la dirigenza e che aumentò la pressione nei confronti del ceco.

Nei 'Reds', Smicer ritrova il suo grande amico Patrik Berger. Nella stagione d'esordio non riesce a incidere a causa di una serie di infortuni che ne ostacolano la crescita e alla difficoltà davanti al ritmo del calcio inglese. Appena un goal e due assist è il bottino racimolato al termine dell'annata 1999/2000. Ma con il passare del tempo, Vlado cambia ritmo e diventa pian piano un pilastro dello scacchiere tattico del Liverpool. Già nella seconda annata sono 7 i goal all'attivo con 11 assist realizzati, con il ceco che veste un ruolo di primo piano nei quattro successi dei 'Reds' con Coppa UEFA, Coppa di Lega, Coppa d'Inghilterra e Supercoppa Europea.

Nei cinque anni con la maglia dei 'Reds', Smicer ha alternato momenti di grande splendore con prestazioni di livello e un ruolo da protagonista assoluto ad altri in cui gli infortuni lo hanno costretto a stare lontano dal rettangolo verde di gioco per settimane.

Ma difficilmente Smicer potrà dimenticare l'ultima apparizione con la maglia del Liverpool in carriera. Il calendario segna il 25 maggio 2005 e allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul la formazione di Rafa Benitez affronta il Milan in finale di Champions League.

Il rapporto tra l'allenatore spagnolo e il centrocampista ceco non è idilliaco. A febbraio, dopo l'intervento al ginocchio, Benitez ha convocato Smicer per comunicargli la decisione di non rinnovargli il contratto in estate.

"Quando è arrivato il nuovo allenatore, Benitez, gli ho detto chiaramente che non ce la facevo. Il ginocchio mi faceva già male agli Europei in Portogallo, ma poi iniziai a pensare che fosse stanchezza. Poi ho deciso di farmi visitare dal Dr. Steadman, un famoso chirurgo. Mi disse che c'era la possibilità di dover lasciare la squadra a fine stagione. Avevo 32 anni, tre interventi al ginocchio alle spalle, non ero più un giocatore con un grande futuro. Nessuno avrebbe potuto prevedere che avrei giocato la finale di Champions League. Ma volevo giocare qualche partita in più per mettermi in mostra e trovare una nuova squadra".

Persino la convocazione era in dubbio per la finale di Istanbul. Smicer viene a sapere di far parte dei 18 che prenderanno parte alla sfida attraverso i giornali. Sull'autobus verso lo stadio Benitez sceglie gli Stereophonics per caricare la squadra, semmai ce ne fosse bisogno. Il Liverpool cerca il quinto trionfo della sua storia, ma Smicer c'è una promessa da mantenere.

"Dopo la riunione tecnica prima della partita, siamo andati allo stadio. Ho inviato a Berger un messaggio scrivendo: “Ciao, vinceremo questa coppa! Quando ce l'avrò in mano, urlerò verso la telecamera per te".

Prima della sfida, tutti i calciatori del Milan toccarono la coppa, mentre non lo fece nessuno del Liverpool. Il motivo? Scaramanzia: avrebbero toccato il trofeo solo in caso di vittoria. E così fu! Entrato al posto di Kewell, Smicer non solo gioca ma sigla anche il goal del momentaneo 2-3 nella clamorosa rimonta dei 'Reds', che si completerà ai calci di rigore.

Durante i festeggiamenti Benitez e Smicer si abbracciano. Il tecnico spagnolo lo ringrazia e lo saluta: da lì le loro strade si divideranno. L'avventura del ceco – il primo, insieme al compagno Milan Baros, a conquistare la Champions League – ad Anfield si conclude con sei trofei in bacheca.

"Sentivo di aver fatto una grande cosa. Il ragazzo di Verneřice è arrivato fin qui. È un miracolo! Per le persone normali è solo una coppa, per noi è come aver vinto un Premio Oscar. Tutti hanno un Monte Everest da scalare nella loro vita e noi abbiamo raggiunto questo Monte Everest".

L'avventura al Liverpool di Smicer è "incastrata" tra le due esperienza in Francia del centrocampista ceco. Dopo l'addio allo Slavia Praga, nell'estate del 1996, Vlado sceglie la Ligue 1 e il Lens.

"Quando sono andato dallo Slavia al Lens, prima dell'Europeo, tutti dicevano che stavo facendo un grosso errore perché mi trasferivo in una squadra di livello medio. Dopo tre anni regolarmente in prima squadra, sentivo che stavo crescendo. Non credevo di essere pronto per una squadra migliore a quel tempo. Avevo già giocato due volte contro il Lens quando ero allo Slavia, nelle coppe europee. Ho giocato davvero bene in entrambe le partite. Sapevano che il mio contratto stava per scadere e mi hanno fatto un'offerta. Ero un giovane giocatore di vent'anni e hanno colto l'occasione".

Smicer resta al Lens tre stagione, togliendosi qualche soddisfazione: "The Lucky man" si laurea campione di Francia nel 1998 e vince la Coppa di Lega nell'annata successiva, prima di passare al Liverpool.

Terminata l'esperienza ai 'Reds' nel 2005, Smicer accetta la proposta del Bordeaux. Lo voleva anche l'Espanyol a quel, ma la conoscenza della lingua e il fatto di aver già giocato in Ligue 1 giocarono un ruolo fondamentale nella scelta di dire 'no' al club di Barcellona e tornare in Francia. Resterà nei girondini due anni, giusto il tempo di conquistare un altro trofeo, la seconda Coppa di Lega francese in carriera, prima di tornare in patria e vestire per la seconda volta la maglia dello Slavia.

Dopo i due titoli conquistati in seguito al ritorno in patria, nel novembre 2009 Smicer si è dovuto arrendere all'ennesimo infortunio e ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo la sfida contro il Viktoria Plzen. L'addio ufficiale è arrivato nella partita d'addio del maggio 2010, a cui hanno partecipato tante leggende di Slavia, Sparta, Lens, Liverpool, Bordeaux e della nazionale ceca, tra cui i suoi grandi amici Pavel Nedved e Patrik Berger.

Accanto ai trofei vinti in tutte le sue avventure professionali, i più grandi rimpianti di Smicer in carriera restano quelli con la Repubblica Ceca. Nonostante sia stato il secondo a segnare in tre Europei dopo Klinsmann, Vlado non è riuscito a partecipare a una Coppa del Mondo in carriera a causa di un brutto infortunio che nel 2006 lo ha costretto a saltare la competizione iridata in Germania.

"Il mio più grande rammarico è quello di aver fallito il goal decisivo nella semifinale di Euro 2004. Preferirei dimenticarlo...".

Saranno 27 le reti totali in 80 presenze con la maglia della nazionale al termine della carriera. Alcune pesanti, come la doppietta alla Danimarca nel 2-0, l'unica vittoria a Euro 2020, o il 3-2 all'Olanda a Euro 2004 con la rimonta da 0-2. Momenti indimenticabili che hanno segnato la carriera di "Lucky man", partito da Verneřice e arrivato sulla cima del suo Monte Everest...