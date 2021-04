Smalling ripercorre la rapina: "Ci hanno ordinato di stare a letto, avevano una pistola"

Chris Smalling non sta attraversando una stagione fortunata, con i problemi fisici che lo continuano a tormentare; il giocatore inglese ha disputato solo 14 partite in questa Serie A, mancando alla Roma in più occasioni.

Dopo la rapina di ieri, il difensore inglese ha rilasciato alcune dichiarazioni, che spiegano nel dettaglio la spiacevole nottata che ha trascorso Smalling, come riportato dal 'Corriere della Sera':

I’d like to thank everyone for your well wishes and support! My family although very shaken up are luckily unharmed! ❤️



Hoping these people can find a more meaningful way to live their lives without causing such harm and distress to others.