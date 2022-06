Contro la Slovacchia ci pensa Ambrosino a siglare la rete decisiva che vale altri tre punti nel girone: assist di Miretti per l'1-0.

Seconda gara, seconda vittoria dell'Italia Under 19. Nuovo successo per gli azzurri all'Europeo di categoria in terra slovacca: contro i padroni di casa, nuovamente k.o dopo l'esordio, ci ha pensato Ambrosino a siglare un goal essenziale che grazie al successo della Francia sulla Romania vale le semifinali.

Per Nunziata stavolta c'è Miretti sulla trequarti, con la conferma di Ambrosino e Nasti in attacco. Giovane esterno, Faticanti in mezzo. I padroni di casa della Slovacchia puntano su Jambor come prima punta, mentre Holly parte titolare da interno di centrocampo.

Slovacchia meglio nella parte iniziale della sfida, ma poco cinica dalle parti di Desplanches. L'Italia cerca il momento giusto per colpire, rendendosi molto pericolosa con Miretti e Ambrosino: per entrambi urlo strozzato in gola causa legno colpito.

E' comunque l'attaccante del Napoli Primavera a sbloccare il match: assist di Miretti e mancino ad incrociare di Ambrosino per il goal del vantaggio azzurro. Zero parate per Balaz, estremo difensore della Slovacchia, ma rete subita con cui si chiude la prima frazione.

La girandola dei cambi nella ripresa non cambia lo status quo di una gara che vede la Slovacchia poco decisa e l'Italia imprecisa. Nessuno dei due portieri rischia di subire pareggio o raddoppio, per un match combattuto soprattutto a centrocampo in cerca della svolta.

Basta la rete di Ambrosino nella prima frazione: qualificazione alle semifinali e dunque pass per il Mondiale Under 20 del 2023 ottenuti. Prossimo obiettivo, provare ad ottenere il primo posto contro la Francia e magari la vittoria del torneo che manca dal 2003.

IL TABELLINO

SLOVACCHIA U19-ITALIA U19 0-1

MARCATORI: 32’ Ambrosino (I)

SLOVACCHIA (4-3-3): Balaz; Micuda, Luka, Ujlaky, Sikula (72' Kopasek); Oravec (74' Halobrin), Holly, Szolgai (46' Griger); Snajder (46' Kosa), Jambor, M.Sauer (64' Gajdos).

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Mulazzi, Ghilardi, Coppola, Giovane; Fabbian (79' Terracciano), Faticanti, Casadei; Miretti (85' Fontanarosa); Ambrosino (59' Volpato), Nasti.

Arbitro: Kikacheishvili

Ammoniti: Mulazzi (I), Gajdos (S), Casadei (I), Ghilardi (I), Holly (S), Nasti (I)

Espulsi: -