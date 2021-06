Slovacchia-Spagna, Morata in difficoltà: rigore sbagliato

Dopo i cori e i fischi delle ultime gare, Morata non è riuscito a portare avanti la Spagna facendosi parare il tiro dagli undici metri.

Confermato come punta centrale nella decisiva gara contro la Slovacchia, Alvaro Morata non ha certo iniziato al meglio la sfida. Dopo i fischi del secondo turno, in cui aveva comunque trovato il goal, l'attaccante della Juventus si è presentato dal dischetto, sbagliandolo.

Un momento duro per Morata, incaricato di spezzare la maledizione dei penalty nelle ultime gare, visto e considerando come la Spagna abbia sbagliato ora gli ultimi cinque tirati: l'ex Chelsea non è riuscito a mettere dentro, facendosi parare il tiro poco insidioso da Dubravka.

Il rigore, assegnato per fallo di Koke, sembrava poter essere battuto dall'infallibile Gerard Moreno, che nel 2020/2021 è riuscito nell'impresa di segnare il 100% dei tiri dal dischetto, portando tra l'altro il Villarreal a conquistare l'Europa League.

Non un bel periodo per Morata: i tifosi della Roja hanno intonato cori contro di lui prima degli Europei, per poi fischiarlo nel secondo turno. Ora, a peggiorare il rapporto tra i fans della Spagna e la punta di Luis Enrique, l'errore dal dischetto in una gara da dentro o fuori.

Dopo l'errore, Morata ha comunque impegnato Dubravka per provare a 'vendicarsi' della parata dagli undici metri. Il portiere slovacco, perfetto fino al 30', ha messo in rete in maniera sfortunata dopo una conclusione di Sarabia stampatasi sulla traversa.