Slovacchia-Italia Under 19 dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Seconda uscita agli Europei Under 19 per l'Italia: sul cammino dei ragazzi di Nunziata ci sono i padroni di casa della Slovacchia.

SLOVACCHIA-ITALIA UNDER 19: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Slovacchia-Italia Under 19

Slovacchia-Italia Under 19 Data: 21 giugno 2022

21 giugno 2022 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Rai Sport + HD (numero 58)

Streaming: RaiPlay

Sono iniziati gli Europei Under 19 che vedono, tra le altre, protagonista anche l'Italia allenata dal commissario tecnico Carmine Nunziata. Azzurrini sorteggiati nel girone A con Francia, Romania e i padroni di casa della Slovacchia, quest'ultima proprio la prossima avversaria nella seconda giornata della fase a gruppi.

All'esordio contro la Romania, l'Italia si è imposta per 2-1 conquistando i primi tre punti nel girone A. A segno Baldanzi e Volpato per gli azzurrini, con momentaneo pareggio di Andronache per i pari età romeni.

Discorso opposto per la Slovacchia, che è stata invece travolta per 5-0 dalla Francia: reti di Tchaouna, Bonny e Virginius, con gli ultimi due che hanno realizzato una doppietta a testa.

In questa pagina troverete l'occorrente per rimanere informati su Slovacchia-Italia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla gara in diretta tv e streaming.

ORARIO SLOVACCHIA-ITALIA UNDER 19

Slovacchia-Italia, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro Under 19, è in programma martedì 21 giugno 2022 allo 'Štadión Antona Malatinského' di Trnava in Slovacchia. Calcio d'inizio alle ore 17:30.

DOVE VEDERE SLOVACCHIA-ITALIA UNDER 19 IN TV

La sfida tra Slovacchia e Italia Under 19 potrà essere seguita in diretta tv sul canale Rai Sport + HD (numero 58). Collegamento con lo stadio a partire dalle 17:20.

SLOVACCHIA-ITALIA UNDER 19 IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile assistere allo streaming di Slovacchia-Italia Under 19 in maniera gratuita attraverso la piattaforma RaiPlay alla sezione 'dirette': basterà registrarsi per accedervi.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA-ITALIA UNDER 19

SLOVACCHIA (4-3-3): Balaz; Kopasek, Luka, Kosa, Sikula; Holly, Gajdos, Halabrin; Griger, Jambor, Misovic.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Mulazzi, Coppola, Ghilardi, Giovane; Fabbian, Faticanti, Casadei; Miretti; Nasti, Ambrosino.