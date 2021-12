Sliding door Messias: "Volevo predicare il Vangelo, Dio ha avuto altri piani"

Dal lavoro di fattorino alla Serie A. Dall'umiltà delle divisioni inferiori alla gloria della Champions League. L'hanno raccontata in tanti, la storia di Junior Messias. Uno che ce l'ha fatta, è arrivato dove sognava di arrivare e ora si gode i frutti dei propri sacrifici e della propria pazienza.

Carlo Pellegatti ha intervistato proprio lui per StarCasinò Sport. E l'argomento non poteva vertere che su quello, sulla sua scalata da zero a cento, sulla sua capacità di non mollare mai, neppure quando ogni sogno pareva essere precluso.

“L’esperienza nelle serie minori mi ha insegnato ad avere più tranquillità - ha detto Messias - perché avevo più pressione a giocare in Eccellenza o Serie D che in Serie A. Adesso mi sento più sicuro e più maturo. L’esperienza con il Mister Stroppa mi ha insegnato tanto, lo sento ancora perché è diventato mio amico, con il suo modo di allenare mi ha fatto crescere tanto.

La mia storia può forse esser vista come un esempio di vita, il calcio è un mondo diverso da quello reale, lì ci sono persone che si alzano alle 5 di mattina e rientrano alle 20, non è facile la vita là fuori. Capire quello che vivono gli altri fuori dal calcio è fondamentale per me”.

E il trasferimento al Milan? Un'emozione difficilmente spiegabile a parole.

“Il Milan è una squadra che ho sempre ammirato, sono fiero di esserci, arrivare in una squadra di questo calibro è un grande onore. Durante la trattativa ero molto teso, arrivare qui all'ultimo è stata una cosa bellissima, la notizia è arrivata alle due di notte e non sono riuscito a dormire, ero troppo emozionato”.

E dire che Messias stava per lasciare il pallone per la religione.

“La religione per me è tutto, sono un atleta di Cristo. Nel 2015 non volevo più giocare a calcio, andai a trovare il Pastore in chiesa e gli dissi che volevo dedicarmi solo alla predicazione del Vangelo. Invece Dio aveva altri piani, Ezio Rossi mi ha chiamato e così ho deciso di proseguire con il calcio”.

La decisione di non mollare, alla fine, si è rivelata quella giusta. Perché è da lì che è iniziata la scalata di Messias. Casale, Chieri, Gozzano, Crotone. L'approdo in Serie A, la sensazione netta di essersela meritata, quindi il Milan. E ora il brasiliano non vuole più fermarsi.