Come vedere Slavia Praga-Villarreal con una VPN

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Presentazione della partita

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 12:45 Fortuna Arena

Lo Slavia Praga ospita il Villarreal alla Fortuna Arena di Praga in una partita della fase campionato della Champions League, con entrambe le squadre a caccia di punti in una classifica affollata.

Lo Slavia arriva in buona forma sul fronte nazionale. La squadra di Jindrich Trpisovsky ha vinto sul campo del Sigma Olomouc sabato e nelle ultime settimane ha dominato in First League e in Coppa. In Europa i risultati sono stati più difficili da ottenere, tra cui una sconfitta di misura in casa contro l'Arsenal all'inizio del mese.

Il Villarreal arriva dopo un pomeriggio amaro al Camp Nou. Domenica era avanti 2-0 contro il Barcellona dopo appena sette minuti, prima di perdere 3-2 in seguito a un crollo nel secondo tempo. Al termine della partita, Santi Comesana ha criticato l'arbitro.

La squadra di Inigo Perez ha ora poco tempo per preparare la prossima sfida. Porta con sé anche il ricordo della pesante sconfitta per 6-0 contro il Paris Saint-Germain in questa competizione, perciò una reazione a Praga è importante.

Lo Slavia conterà sul proprio pubblico per rendere la serata difficile al Villarreal, che sta ancora metabolizzando quanto accaduto a Barcellona. Nei primi minuti contro il Barcellona, il Villarreal ha mostrato di saper punire gli errori e cercherà di fare lo stesso anche qui.