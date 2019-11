Slavia Praga-Inter dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Inter costretta a vincere contro lo Slavia Praga in Champions League: le info sulle formazioni e su come vedere il match in diretta tv e streaming.

Quattro punti in altrettante partite e bisogno assoluto di una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di : è questa la situazione attuale dell' , attesa dalla trasferta in sul campo dello Slavia Praga.

I nerazzurri sono reduci dall'amaro ko maturato a : in vantaggio di due reti, Handanovic e compagni si sono fatti rimontare nel secondo tempo dall'ondata giallonera guidata da Achraf Hakimi, bomber di coppa con già quattro goal all'attivo.

All'andata a San Siro finì 1-1: al vantaggio di Olayinka rispose Barella in pieno recupero con un bel tiro al volo, arrivato sugli sviluppi di una punizione calciata da Sensi e stampatasi sulla traversa.

Le due squadre sono divise in classifica da due punti e questo può essere considerato a tutti gli effetti uno scontro diretto anche in ottica terzo posto, qualora non si riesca a raggiungere la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Slavia Praga-Inter: dalle probabili formazioni alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

SLAVIA PRAGA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Slavia Praga-Inter

Slavia Praga-Inter Data: 27 novembre 2019

27 novembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: Sky

Sky Streaming: Sky Go

ORARIO SLAVIA PRAGA-INTER

Slavia Praga-Inter si giocherà mercoledì 27 novembre 2019 alla 'Eden Aréna' di Praga, capitale della Repubblica Ceca. Calcio d'inizio alle ore 21.

Il match tra Slavia Praga e Inter sarà visibile in diretta su Sky ai canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre).

Si potrà assistere a Slavia Praga-Inter anche in diretta : gli abbonati Sky potranno godere del servizio Sky Go che consente di guardare tutti i programmi offerti dalla piattaforma su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet.

Trpisovsky dovrebbe affidarsi nuovamente ad Olayinka, a segno all'andata. Il peso dell'attacco graverà su Masopust, mentre il centrocampo sarà completato da Sevcic, Traoré e Stanciu. Rispetto alla gara giocata a settembre, in difesa ci sarà Frydrych al posto di Hovorka.

Conte non recupera Sensi e Asamoah, tornano a disposizione invece Politano e Gagliardini: Barella dovrà operarsi e si rivedrà in campo soltanto nel 2020. Conferma obbligata per Vecino a centrocampo, con regia affidata a Borja Valero. Candreva pronto a tornare dal primo minuto sulla corsia destra dopo la panchina di . Davanti i due intoccabili Lautaro Martinez e Lukaku.

SLAVIA PRAGA (4-1-4-1): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Soucek; Sevcic, Traoré, Stanciu, Olayinka; Masopust. All. Trpisovsky

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte