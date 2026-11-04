Volete accedere al vostro consueto servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo, dove potreste incontrare blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) è molto utile.

Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un provider VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, smartphone o tablet).

Scegliete un provider VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).

Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP). Visitate il sito dell'emittente ufficiale. Andate sul sito web o aprite l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.

Andate sul sito web o aprite l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione. Accedete e trovate la diretta. Create un account o effettuate l'accesso presso l'emittente ufficiale per ottenere pieno accesso e godervi la partita!

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

UEFA Champions League in TV

Flessibilità Streaming NOW ✅ Accede all'intero palinsesto europeo targato Sky senza parabola o decoder ✅ Include Formula 1, MotoGP, tennis internazionale e Serie A TIM ✅ Attivazione immediata e compatibilità su smart TV, PC, tablet e console Prezzo mensile da 14,99 € al mese Attiva NOW Top Mercoledì Amazon Prime Video ✅ Detiene in esclusiva la miglior partita del mercoledì sera per ogni giornata ✅ Garantisce la presenza costante di una squadra italiana finché in corsa ✅ Include tutti i vantaggi commerciali del programma Amazon Prime (spedizioni e Prime Music) Prezzo mensile da 4,99 € al mese Attiva Prime Video Flessibilità Streaming NOW ✅ Accede all'intero palinsesto europeo targato Sky senza parabola o decoder ✅ Include Formula 1, MotoGP, tennis internazionale e Serie A TIM ✅ Attivazione immediata e compatibilità su smart TV, PC, tablet e console Prezzo mensile da 14,99 € al mese Attiva NOW Top Mercoledì Amazon Prime Video ✅ Detiene in esclusiva la miglior partita del mercoledì sera per ogni giornata ✅ Garantisce la presenza costante di una squadra italiana finché in corsa ✅ Include tutti i vantaggi commerciali del programma Amazon Prime (spedizioni e Prime Music) Prezzo mensile da 4,99 € al mese Attiva Prime Video Flessibilità Streaming NOW ✅ Accede all'intero palinsesto europeo targato Sky senza parabola o decoder ✅ Include Formula 1, MotoGP, tennis internazionale e Serie A TIM ✅ Attivazione immediata e compatibilità su smart TV, PC, tablet e console Prezzo mensile da 14,99 € al mese Attiva NOW

Sl. Praga-FC Arsenal: orario d'inizio

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Fortuna Arena

La partita tra Sl. Praga e FC Arsenal inizia il 04/11/2026 alle 21:00.

Sl. Praga-FC Arsenal, dove vederla oggi in diretta TV e streaming?

La partita di Champions League tra Slavia Praga e FC Arsenal sarà trasmessa in diretta su DAZN.

I temi della settimana: come sono andate Sl. Praga e FC Arsenal?

Lo Slavia Praga arriva a questa partita con un bilancio altalenante: nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell'ultima partita ha battuto nettamente l'FK Jablonec per 5-0 nel campionato ceco. In precedenza, lo Slavia ha superato lo Slavia Brno per 4-0 in coppa, mentre in Champions League ha pareggiato 2-2 contro il Fenerbahçe.

Il FC Arsenal ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita i Gunners hanno vinto 1-0 sul campo del FC Liverpool in Premier League. In precedenza sono arrivati un 2-0 contro l'Everton e un 1-0 sul campo del Nottingham Forest. In queste cinque partite l'Arsenal ha segnato complessivamente sei gol e ne ha subiti tre.

Sl. Praga-FC Arsenal: le formazioni

Sl. Praga-FC Arsenal: lo stato di forma

Sl. Praga-FC Arsenal: il bilancio degli scontri diretti

Sl. Praga-FC Arsenal: le classifiche