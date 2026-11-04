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Sl. Praga-FC Arsenal: orario d'inizio
La partita tra Sl. Praga e FC Arsenal inizia il 04/11/2026 alle 21:00.
Sl. Praga-FC Arsenal, dove vederla oggi in diretta TV e streaming?
La partita di Champions League tra Slavia Praga e FC Arsenal sarà trasmessa in diretta su DAZN.
I temi della settimana: come sono andate Sl. Praga e FC Arsenal?
Lo Slavia Praga arriva a questa partita con un bilancio altalenante: nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell'ultima partita ha battuto nettamente l'FK Jablonec per 5-0 nel campionato ceco. In precedenza, lo Slavia ha superato lo Slavia Brno per 4-0 in coppa, mentre in Champions League ha pareggiato 2-2 contro il Fenerbahçe.
Il FC Arsenal ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita i Gunners hanno vinto 1-0 sul campo del FC Liverpool in Premier League. In precedenza sono arrivati un 2-0 contro l'Everton e un 1-0 sul campo del Nottingham Forest. In queste cinque partite l'Arsenal ha segnato complessivamente sei gol e ne ha subiti tre.
Sl. Praga-FC Arsenal: le formazioni
Formazioni Slavia Praga - Arsenal
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- J. Trpisovsky
- M. Arteta
Sl. Praga-FC Arsenal: lo stato di forma
Sl. Praga-FC Arsenal: il bilancio degli scontri diretti
Testa a testa
Sl. Praga-FC Arsenal: le classifiche
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|4
|0
|0
|20
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|+15
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V
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V
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|2
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|3
|1
|0
|12
|7
|+5
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D
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|3
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|0
|1
|14
|6
|+8
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|2
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|+7
|8
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|1
|0
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|+4
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|1
|7
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|+3
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|3
|2
|0
|1
|10
|5
|+5
|6
V
S
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|12
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|+4
|6
V
S
V
|13
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|2
|0
|1
|9
|6
|+3
|6
V
V
S
|14
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|+2
|6
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|0
|2
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|+1
|6
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|0
|1
|5
|4
|+1
|6
V
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|2
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|2
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|4
|1
|1
|2
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|0
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|22
|3
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|1
|1
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|2
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|4
|1
|1
|2
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|-1
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S
D
V
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|24
|4
|1
|1
|2
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|-5
|4
D
S
S
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|25
|4
|1
|1
|2
|4
|9
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|4
D
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V
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|26
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
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|27
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
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S
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|1
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|3
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|3
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|2
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|7
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|1
|3
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S
S
|35
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|0
|3
|2
|6
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|0
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|36
|4
|0
|0
|4
|1
|17
|-16
|0
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