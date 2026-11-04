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Slavia Praga-Arsenal oggi in diretta: dove vedere la partita in TV e in streaming?

Slavia Praga vs Arsenal
Slavia Praga
Arsenal
Champions League

In Champions League lo Slavia Praga affronta l'Arsenal. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta tv e streaming?

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Sl. Praga-FC Arsenal: orario d'inizio

crest
Champions League - Game Week 4
Fortuna Arena

La partita tra Sl. Praga e FC Arsenal inizia il 04/11/2026 alle 21:00.

Sl. Praga-FC Arsenal, dove vederla oggi in diretta TV e streaming?

La partita di Champions League tra Slavia Praga e FC Arsenal sarà trasmessa in diretta su DAZN.

I temi della settimana: come sono andate Sl. Praga e FC Arsenal?

Lo Slavia Praga arriva a questa partita con un bilancio altalenante: nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell'ultima partita ha battuto nettamente l'FK Jablonec per 5-0 nel campionato ceco. In precedenza, lo Slavia ha superato lo Slavia Brno per 4-0 in coppa, mentre in Champions League ha pareggiato 2-2 contro il Fenerbahçe.

Il FC Arsenal ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita i Gunners hanno vinto 1-0 sul campo del FC Liverpool in Premier League. In precedenza sono arrivati un 2-0 contro l'Everton e un 1-0 sul campo del Nottingham Forest. In queste cinque partite l'Arsenal ha segnato complessivamente sei gol e ne ha subiti tre.

SLP

SLP - Forma

HRA
D0-0
FB
D2-2
BOL
D1-1
BRN
V4-0
JAB
V0-5
Gol segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ARS

ARS - Forma

NFO
V0-1
FCB
D2-2
EVE
V2-0
FLE
S1-1
LIV
V0-1
Gol segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Sl. Praga-FC Arsenal: le formazioni

Formazioni Slavia Praga - Arsenal

4-2-3-1
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
Formazione
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
N. DomchakN. DomchakO. KubiakO. KubiakT. HolesT. HolesT. VlcekT. VlcekD. ZimaD. ZimaD. SturmD. SturmM. SadilekM. SadilekD. MosesD. MosesM. SuleimanM. SuleimanE. AyaosiE. AyaosiW. NowakW. NowakD. RayaD. RayaB. WhiteB. WhiteE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielP. HincapieP. HincapieM. MerinoM. MerinoN. MaduekeN. MaduekeM. ZubimendiM. ZubimendiD. RiceD. RiceE. EzeE. EzeV. GyoekeresV. Gyoekeres
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Slavia Praga

Formazione titolare

Arsenal

Panchina

Allenatore

  • J. Trpisovsky
  • M. Arteta
Slavia Praga

Infortuni e squalifiche

Arsenal

Sl. Praga-FC Arsenal: lo stato di forma

SLP

SLP - Forma

HRA
D0-0
FB
D2-2
BOL
D1-1
BRN
V4-0
JAB
V0-5
Gol segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ARS

ARS - Forma

NFO
V0-1
FCB
D2-2
EVE
V2-0
FLE
S1-1
LIV
V0-1
Gol segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Sl. Praga-FC Arsenal: il bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

Slavia PragaPareggioArsenal
0
2
3
Champions League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FIN
Europa League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FIN
Europa League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
FIN
Champions League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FIN
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
FIN
1Gol segnati15
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Sl. Praga-FC Arsenal: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
4310127+510
D
V
V
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
4301146+89
V
S
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
S
V
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
43011410+49
S
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
S
V
V
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4220125+78
V
D
D
V
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
10
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
421174+37
S
D
V
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
13
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
14
InterInterINT
420286+26
V
V
S
S
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
S
S
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
S
S
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
S
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
4121611-55
V
D
S
D
20
RomaRomaROM
4112108+24
S
V
S
D
21
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
S
S
V
D
22
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
23
Atletico MadridAtletico MadridATM
411245-14
S
D
V
S
24
AEK AteneAEK AteneAEK
4112510-54
D
S
S
V
25
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
S
V
S
26
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
27
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
28
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
30
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
S
S
V
S
31
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
S
S
V
S
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
S
S
S
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
S
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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