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Champions League
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Slavia Praga-Arsenal FC oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

Slavia Praga vs Arsenal
Slavia Praga
Arsenal
Champions League

In Champions League lo Slavia Praga affronta l’Arsenal FC. Ma chi trasmette oggi la partita in diretta TV e streaming?

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Sl. Praga-FC Arsenal: orario del calcio d’inizio

crest
Champions League - Game Week 4
Fortuna Arena

La partita tra Sl. Praga e FC Arsenal inizierà il 4 novembre 2026 alle 21:00.

Sl. Praga-FC Arsenal: dove vedere la partita oggi in diretta TV e streaming?

La partita di Champions League tra Slavia Praga e FC Arsenal sarà trasmessa in diretta su DAZN.

I temi della settimana: come sono andate Sl. Praga e FC Arsenal?

Lo Slavia Praga arriva a questa partita con un bilancio altalenante: nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell’ultimo incontro ha battuto nettamente 5-0 l’FK Jablonec nel campionato ceco. In precedenza, lo Slavia aveva sconfitto 4-0 lo Slavia Brno in coppa, mentre in Champions League ha pareggiato 2-2 contro il Fenerbahçe.

Il FC Arsenal ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultimo incontro di Premier League, i Gunners hanno vinto 1-0 sul campo del FC Liverpool. Prima erano arrivati un 2-0 contro l’Everton e un 1-0 sul campo del Nottingham Forest. In queste cinque partite, l’Arsenal ha segnato complessivamente sei gol e ne ha subiti tre.

SLP

SLP - Forma

HRA
D0-0
FB
D2-2
BOL
D1-1
BRN
V4-0
JAB
V0-5
Gol segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ARS

ARS - Forma

NFO
V0-1
FCB
D2-2
EVE
V2-0
FLE
S1-1
LIV
V0-1
Gol segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Sl. Praga-FC Arsenal: le formazioni

Probabili formazioni Slavia Praga - Arsenal

3-4-2-1
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
Formazione
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
N. DomchakN. DomchakD. ZimaD. ZimaT. HolesT. HolesS. ChaloupekS. ChaloupekM. SuleimanM. SuleimanT. VlcekT. VlcekE. AyaosiE. AyaosiD. MosesD. MosesM. SadilekM. SadilekO. KubiakO. KubiakW. NowakW. NowakD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
3-4-2-1
Slavia Praga

Formazione titolare

Arsenal

Allenatore

  • J. Trpisovsky
  • M. Arteta

Sl. Praga-FC Arsenal: lo stato di forma

SLP

SLP - Forma

HRA
D0-0
FB
D2-2
BOL
D1-1
BRN
V4-0
JAB
V0-5
Gol segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ARS

ARS - Forma

NFO
V0-1
FCB
D2-2
EVE
V2-0
FLE
S1-1
LIV
V0-1
Gol segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Sl. Praga-FC Arsenal: il bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

Slavia PragaPareggioArsenal
0
2
3
Champions League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FIN
Europa League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FIN
Europa League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
FIN
Champions League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FIN
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
FIN
1Gol segnati15
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Sl. Praga-FC Arsenal: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400195+1412
V
V
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
4301136+79
V
S
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301125+79
S
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
S
V
V
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4220115+68
V
D
D
V
9
RomaRomaROM
4211105+57
V
V
S
D
10
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
11
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
421174+37
S
D
V
V
12
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
14
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
15
InterInterINT
420286+26
V
V
S
S
16
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
S
S
17
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
S
S
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
S
S
V
D
20
Atletico MadridAtletico MadridATM
41124404
S
D
V
S
21
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
S
V
S
23
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
S
S
S
V
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
27
VillarrealVillarrealVIL
4103813-53
S
S
V
S
28
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
S
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
S
S
S
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
S
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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