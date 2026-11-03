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Sl. Praga-FC Arsenal: orario del calcio d’inizio

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Fortuna Arena

La partita tra Sl. Praga e FC Arsenal inizierà il 4 novembre 2026 alle 21:00.

Sl. Praga-FC Arsenal: dove vedere la partita oggi in diretta TV e streaming?

La partita di Champions League tra Slavia Praga e FC Arsenal sarà trasmessa in diretta su DAZN.

I temi della settimana: come sono andate Sl. Praga e FC Arsenal?

Lo Slavia Praga arriva a questa partita con un bilancio altalenante: nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell’ultimo incontro ha battuto nettamente 5-0 l’FK Jablonec nel campionato ceco. In precedenza, lo Slavia aveva sconfitto 4-0 lo Slavia Brno in coppa, mentre in Champions League ha pareggiato 2-2 contro il Fenerbahçe.

Il FC Arsenal ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultimo incontro di Premier League, i Gunners hanno vinto 1-0 sul campo del FC Liverpool. Prima erano arrivati un 2-0 contro l’Everton e un 1-0 sul campo del Nottingham Forest. In queste cinque partite, l’Arsenal ha segnato complessivamente sei gol e ne ha subiti tre.

Sl. Praga-FC Arsenal: le formazioni

Sl. Praga-FC Arsenal: lo stato di forma

Sl. Praga-FC Arsenal: il bilancio degli scontri diretti

Sl. Praga-FC Arsenal: le classifiche