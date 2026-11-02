Slavia Praga-Arsenal: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Fortuna Arena

La bolgia ceca mette alla prova le ambizioni europee di Arteta

Getty Images

A Praga tornano ad accendersi i riflettori europei: due squadre reduci da risultati di rilievo nei rispettivi campionati si affrontano in un intrigante scontro della quarta giornata. L’Arsenal di Mikel Arteta arriva nella capitale ceca con enorme fiducia. Domenica pomeriggio ha ammutolito Anfield con una prova magistrale di tenuta difensiva, conquistando i tre punti contro il Liverpool grazie al gol di Kai Havertz al 16° minuto e a un blocco difensivo impenetrabile. Imbattuto nel suo cammino europeo dopo le vittorie su Napoli e Lille e il combattuto pareggio per 2-2 a Monaco di Baviera, l’Arsenal punta a mettere saldamente un piede nella fase a eliminazione diretta.

Getty Images

Ad attenderlo c’è uno Slavia Praga carico, guidato da Jindřich Trpišovský. La squadra ceca ha vissuto una turbolenta campagna europea, perdendo contro Lens e Sabah prima di pareggiare 2-2 con il Fenerbahçe. Sabato, però, si è preparata alla sfida di mercoledì travolgendo l’FK Jablonec per 5-0 in trasferta.

Getty Images

Notizie sulle squadre e rose

Stato di forma

Precedenti

Classifica