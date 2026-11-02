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Champions League
team-logoSlavia Praga
Fortuna Arena
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Slavia Praga-Arsenal, anteprima di UEFA Champions League: Lo Slavia Praga sfida senza paura la corazzata Arsenal

Slavia Praga vs Arsenal
Champions League
Slavia Praga
Arsenal

Forte del travolgente 5-0 inflitto in patria all’FK Jablonec, la corazzata ceca Slavia Praga si presenta nella bolgia della Fortuna Arena con l’obiettivo di fermare un Arsenal in grande forma, reduce da una vittoria per 1-0 sul Liverpool ad Anfield che ha mandato un segnale forte.

Slavia Praga-Arsenal: i dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 4
Fortuna Arena

La bolgia ceca mette alla prova le ambizioni europee di Arteta

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

A Praga tornano ad accendersi i riflettori europei: due squadre reduci da risultati di rilievo nei rispettivi campionati si affrontano in un intrigante scontro della quarta giornata. L’Arsenal di Mikel Arteta arriva nella capitale ceca con enorme fiducia. Domenica pomeriggio ha ammutolito Anfield con una prova magistrale di tenuta difensiva, conquistando i tre punti contro il Liverpool grazie al gol di Kai Havertz al 16° minuto e a un blocco difensivo impenetrabile. Imbattuto nel suo cammino europeo dopo le vittorie su Napoli e Lille e il combattuto pareggio per 2-2 a Monaco di Baviera, l’Arsenal punta a mettere saldamente un piede nella fase a eliminazione diretta. 

FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-SLAVIA PRAGUEGetty Images

Ad attenderlo c’è uno Slavia Praga carico, guidato da Jindřich Trpišovský. La squadra ceca ha vissuto una turbolenta campagna europea, perdendo contro Lens e Sabah prima di pareggiare 2-2 con il Fenerbahçe. Sabato, però, si è preparata alla sfida di mercoledì travolgendo l’FK Jablonec per 5-0 in trasferta.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Slavia Praga - Arsenal

3-4-2-1
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
Formazione
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
J. MarkovicJ. MarkovicD. ZimaD. ZimaA. N'GuessanA. N'GuessanT. VlcekT. VlcekD. SturmD. SturmM. SuleimanM. SuleimanE. AyaosiE. AyaosiW. NowakW. NowakD. MosesD. MosesO. KubiakO. KubiakL. ProvodL. ProvodD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeM. DowmanM. DowmanD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
3-4-2-1
Slavia Praga

Formazione titolare

Arsenal

Allenatore

  • J. Trpisovsky
  • M. Arteta

Stato di forma

SLP

SLP - Forma

HRA
D0-0
FB
D2-2
BOL
D1-1
BRN
V4-0
JAB
V0-5
Gol segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ARS

ARS - Forma

NFO
V0-1
FCB
D2-2
EVE
V2-0
FLE
S1-1
LIV
V0-1
Gol segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti

Testa a testa

Slavia PragaPareggioArsenal
0
2
3
Champions League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FIN
Europa League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FIN
Europa League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
FIN
Champions League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FIN
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
FIN
1Gol segnati15
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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