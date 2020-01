Inghilterra, Sky Sports toglie Pennant dalla diretta tv: "Non è all'altezza"

L'ex calciatore Jermaine Pennant è stato 'sostituito' durante una pausa pubblicitaria: "La nostra produzione ha deciso di toglierlo dal programma".

Quando era in campo, Jermaine Pennant era piuttosto abituato alle sostituzioni. Nella sua lunga carriera gli è capitato di uscire dal terreno di gioco a partita in corso. Più difficile sarebbe stato immaginare che potesse essere sostituito anche in diretta .

E invece è esattamente ciò che è successo nel venerdì mattina di ‘Sky Sports News’, noto canale inglese, durante la trasmissione sul calciomercato. L’ala ex e ha iniziato la trasmissione, ma durante una pausa pubblicitaria è stato sostituito dal giornalista David Reed.

Il motivo lo ha spiegato un portavoce della televisione: Pennant non era ritenuto all’altezza degli standard della diretta per continuare ad andare in onda.

"Jermaine Pennant era ospite a Sky Sports News stamattina. La nostra produzione ha deciso di toglierlo dal programma prima della fine perché il suo rendimento in diretta non era all’altezza dei nostri standard”.

Il 37enne stava parlando del trasferimento di Lukaku all' , quando ha iniziato a farfugliare parole e dare risposte confuse. E così, come in campo, è stato sostituito...