Sky Sport - Rui Patricio verso la Roma: si può chiudere in settimana

Il calciatore del Wolverhampton, eliminato con il suo Portogallo a Euro 2020, si appresta a diventare il nuovo portiere della Roma di Mourinho.

Da un portoghese in panchina ad un portoghese tra i pali. La Roma si prepara a definire la questione portiere con l'ingaggio - che a questo punto sembra davvero imminente - dell'estremo difensore Rui Patricio, di proprietà del Wolverhampton.

Come riportato da 'Sky Sport' quella che sta per iniziare potrebbe la settimana decisiva per giungere alla sospirata fumata bianca.

Tra le parti in causa c'è stato un forte avvicinamento: gli 'Wolves' non si sono mai spostati dalla valutazione iniziale di 15 milioni di euro ma i giallorossi contano di chiudere l'operazione scucendo una cifra di dieci milioni più bonus o, in alternativa, aggiungendo una contropartita tecnica.

Un ulteriore indizio circa la prossimità dell'affare è dettato dalla sempre più probabile cessione di Pau Lopez al Marsiglia. E sempre con i francesi sono ben avviati i discorsi riguardanti Cengiz Under, anch'esso prossimo allo sbarco in Ligue 1.

In settimana, dunque, tutti i tasselli dovrebbero andare al loro posto: Rui Patricio si avvicina alla Roma. Il primo tassello - rigorosamente in salsa lusitana - per la nuova era targata Josè Mourinho.