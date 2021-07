Sky Sport - L'Inter non parte per gli USA: salta tournée a causa dell'emergenza Covid

A causa dell'emergenza da Covid-19 l'Inter non partirà per la tournée in USA: i nerazzurri proseguiranno la preparazione ad Appiano Gentile.

L' Inter non partirà per la tournée in USA e rinuncia definitivamente alla tournée americana. La decisione è maturata in seguito all'evoluzione dei contagi da variante 'Delta' del Coronavirus su suolo americano. Numeri preoccupanti che In precedenza avevano spinto anche l' Arsenal - con casi di positività in squadra - a rinunciare alla partenza alla volta degli States.

Niente tournée, dunque, e niente Florida Cup che avrebbe dovuto vedere impegnati i nerazzurri nel percorso di avvicinamento alla stagione 2021-2022, la prima sotto l'effige tecnica di Simone Inzaghi.

La formazione campione d'Italia proseguirà la propria fase di preparazione estiva nel quartier generale di Appiano Gentile dove si è già svolta la prima parte del ritiro.

Un cambio di programma che si è reso necessario per tutelare la salute del gruppo squadra in un periodo storico in cui anche il mondo del calcio è chiamato a convivere con un'emergenza sanitaria di portata mondiale.