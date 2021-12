Sky Sport - Il Lipsia ha scelto: Domenico Tedesco sarà l'erede di Marsch

Domenica Tedesco si appresta a iniziare una nuova avventura in Bundesliga. Il 36enne italo-tedesco è l'allenatore scelto dal Lipsia per raccogliere l'eredita di Jesse Marsch e rilanciare il club in campionato.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', nelle ultime ore ci sono stati contatti tra la società e Tedesco. Le parti sono sempre più vicine e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

L'ex Spartak Mosca e Schalke 04 prenderà il posto in panchina di Achim Beierlorzer, allenatore ad interim del Lipsia dopo la decisione della società di sollevare dall'incarico di guida tecnica Marsch.

Originario di Rossano e cresciuto a Stoccarda, Tedesco ha lavorato nel settore giovanile dell'Hoffenheim con Nagelsmann, attuale allenatore del Bayern Monaco. Poi l'esperienza all'Erzgebirge Aue in seconda divisione, prima del grande salto prima in Bundesliga con lo Schalke 04 (75 partite da luglio 2017 a marzo 2019) e poi in Russia con lo Spartak Mosca (54 panchine).

Ora la grande opportunità per Domenico Tedesco si chiama Lipsia. Il 36enne avrà il compito di rilanciare la squadra in campionato (al momento occupa l'undicesimo posto) e provare a conquistare l'Europa League dopo l'eliminazione in Champions nel girone di ferro con PSG e Manchester City.