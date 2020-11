Sky Sport - Caos Nazionali: le ASL bloccano i giocatori

Le ASL di competenza, dopo alcuni casi di positività, bloccano i giocatori di Roma e Fiorentina ma non quelli dell'Inter. E' polemica.

Nuova pausa delle Nazionali, nuovo caos. Colpa della pandemia che sta mettendo in ginocchio anche il mondo del calcio e che impedirà a molti giocatori di rispondere alla convocazione.

Questo secondo quanto riporta 'Sky Sport' sarà il caso dei calciatori di e , bloccati dalle ASL di competenza che hanno già comunicato la decisione alle rispettive federazioni.

Proprio ieri infatti sono emerse le positività al coronavirus di Callejon tra i viola e Dzeko tra i giallorossi, situazione che obbliga i compagni a restare all'interno della bolla in isolamento fiduciario come da protocollo vigente. Niente viaggi, quindi. E niente nazionali.

Lo stesso discorso dovrebbe però valere anche per i calciatori di , , e dove negli ultimi giorni si sono registrati alcuni casi di positività al coronavirus, cosa che come denunciato da Marotta finora non è avvenuta.

Adesso saranno eventualmente le varie federazioni a dover cercare di ottenere il via libera delle varie ASL.