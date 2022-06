Skriniar si fa male contro il Kazakistan: sostituito nel primo tempo

Il difensore dell'Inter si è infortunato durante Slovacchia-Kazakistan: sostituito al 43', si è seduto in panchina con le mani sul volto.

C'è preoccupazione, sia in casa Inter che ovviamente sul fronte Slovacchia, per le condizioni di Milan Skriniar.

Il difensore nerazzurro, infatti, si è fatto male nel corso della partita di Nations League contro il Kazakistan, dove è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio.

Il difensore classe 1995, in seguito ad un brutto movimento, aveva provato comunque a rientrare in campo, ma è stato costretto ad arrendersi al dolore alzando definitivamente bandiera bianca al 43'.

A quel punto, il ct Tarkovic ha optato per il cambio inserendo Valjant. Appena sedutosi in panchina, però, Skriniar si è portato le mani al volto decisamente preoccupato per quanto occorsogli sul terreno di gioco.

Nelle prossime ore verrà chiarita l'entità del problema.