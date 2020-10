Skriniar negativo al Covid-19: ora spera di giocare contro il Real Madrid

Milan Skriniar si lascia alle spalle il Coronavirus: il difensore slovacco può dunque tornare a disposizione di Conte per le prossime sfide.

Buone notizie per l' e per Skriniar : il centrale slovacco è risultato negativo al Covid-19 e dunque può tornare a disposizione di Conte. L'obiettivo è far parte della spedizione nerazzurra di martedì contro il .

Non ci sarà ovviamente nella sfida di oggi contro il , ma ad Antonio Conte preme ritrovare un difensore come lui soprattutto in , proprio come attacchi come quello del Real Madrid.

Skriniar era positivo al Covid-19 dall'8 ottobre scorso e quindi ha trascorso quasi un mese in isolamento in Slovacchia. L'assenza del difensore centrale si è fatta sentire per Conte e per tutta l'Inter, stranamente debole in fase difensiva in questo inizio di stagione.

Adesso Skriniar è tornato, anche se avrà bisogno di qualche fisiologico allenamento in squadra per riprendere il giusto ritmo.