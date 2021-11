Skrabb ricorda: "Balotelli inseguiva i compagni con accendini e lacca"

Proprio nei giorni in cui Mario Balotelli torna ad avanzare la sua candidatura per una maglia in Nazionale ecco arrivare le parole di un ex compagno destinate a fare discutere.

Lui è Simon Skrabb, ex giocatore del Brescia oggi svincolato, che in una lunga intervista rilasciata a 'Expressen' ricorda le stranezze di Balotelli all'interno dello spogliatoio.

"Inseguiva i compagni con degli accendini e della lacca per capelli per far prendere loro fuoco. Era un po’ strano".

Balotelli però era anche un leader, tanto da aiutare gli ultimi arrivati come Skrabb ad ambientarsi più rapidamente all'interno del gruppo.

"Sì, quando sono arrivato mi ha aiutato un po' con l'inglese. Nessuno parlava inglese e lui sì ed è stato come un interprete per me. Devo dire che all'inizio era come se fosse una sorta di capitano per la squadra. Poi è arrivato il lockdown ed è un po' sparito".

La pandemia ha avuto un effetto negativo anche sull'avventura italiana di Skrabb, conclusasi da qualche settimana con la rescissione del contratto.

"All'inizio è stato tutto incredibile per me. Quando sono arrivato è stato un inverno bellissimo, ho debuttato contro il Milan e ci siamo qualificati con la Finlandia all'Europeo. Poi è arrivato il Covid e tutto è cambiato".