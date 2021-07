Siviglia-Roma dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma affronta il Siviglia nella sua sesta amichevole estiva: Tutto sulla partita: da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

SIVIGLIA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Siviglia-Roma

Siviglia-Roma Data: 31 luglio 2021

31 luglio 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport (numero 252) e Roma TV (numero 213)

Streaming: Sky Go e NOW

Prosegue la preparazione estiva della Roma, con amichevoli sempre più impegnative per arrivare al meglio all'inizio della stagione 2021/22. Il prossimo avversario dei giallorossi è il Siviglia, formazione tra le più quotate del calcio spagnolo.

La squadra allenata da José Mourinho è reduce da un pareggio per 1-1 contro il Porto, ottenuto nella precedente amichevole. Prima dei portoghesi i giallorossi avevano sfidato Montecatini, Ternana, Triestina e Debrecen, ottenendo 4 vittorie.

Il Siviglia è reduce da una stagione nel complesso positiva, chiusa con un quarto posto in Liga. In Coppa del re gli andalusi sono stati eliminati in semifinale, mentre in Champions League l'eliminazione è arrivata agli ottavi di finale.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Siviglia-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SIVIGLIA-ROMA

La sfida tra Siviglia e Roma è in programma sabato 31 luglio, alle ore 18.30. Il teatro del match sarà l'Estadio Bela Vista di Parchal, in Portogallo.

Coloro che sono interessati all'amichevole tra Siviglia e Roma potranno vederla, a patto di avere l'abbonamento a Sky. Il match infatti verrà trasmesso in esclusiva dall'emittente satellitare, su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport (numero 252) e sul canale tematico del club giallorosso Roma TV (numero 213).

Oltre alla copertura televisiva, il match sarà visibile anche in streaming grazie a Sky Go, applicazione gratuita per gli abbonati Sky fruibile tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet. In alternativa c'è NOW, servizio on demand di Sky che propone il meglio (tramite vari abbonamenti) della programmazione dell'emittente satellitare.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Diawara, Darboe; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy, Mayoral.

SIVIGLIA (3-4-2-1): Bono; Ángel, Gudelj, Rekik; Navas, Jordan, Rakitic, Ocampos; Suso, Lamela; En-Nesyri.