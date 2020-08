Siviglia-Roma dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Siviglia sfida la Roma nell'ottavo di finale di Europa League che si gioca in gara secca: tutto sulla gara, dalla formazione a dove vederla.

- Data: 6 agosto 2020

6 agosto 2020 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Roma di Paulo Fonseca si gioca il passaggio ai quarti di finale di sfidando il Siviglia di Julen Lopetegui in campo neutro in un ottavo di finale in gara secca. Gli andalusi, che hanno chiuso al 4° posto la Liga spagnola, hanno ottenuto il 1° posto nel Gruppo A davanti all'APOEL Nicosia, per poi avere la meglio ai sedicesimi di finale sui rumeni del Cluj.

I capitolini, invece, che hanno concluso al 5ª posto il campionato di Serie A, si sono qualificati piazzandosi in 2ª posizione nel Gruppo J alle spalle dell' e hanno superato ai sedicesimi i belgi del Gent. Fra le due formazioni non ci sono precedenti in competizioni UEFA, ma i Nervionenses hanno sfidato in 12 occasioni delle squadre italiane, con un bilancio di 5 vittorie e altrettanti k.o.

In quella più recente contro la , risalente allo scorso anno, gli spagnoli hanno ottenuto la qualificazione battendo i biancocelesti 1-0 a Roma e 2-0 fra le mura amiche. Gli spagnoli hanno giocato soltanto in un'occasione contro una squadra italiana in campo neutro: nel 2007, quando il vinse 3-1 nella Supercoppa Europea.

Il Siviglia dal 2000 in poi ha vinto 5 volte la Coppa UEFA/Europa League, l'ultima delle quali nel 2015/16, la Lupa invece dopo aver trionfato nella Coppa delle Fiere del 1960/61, ha poi raggiunto la finale (persa contro l' ) nella stagione 1990/91.

Secondo quanto previsto dal tabellone dell'Europa League, la vincente del confronto fra Siviglia e Roma sfiderà poi la vincente di -Wolverhampton nei quarti di finale.

Edin Dzeko e Justin Kluivert sono i principali marcatori della Lupa nel torneo con 3 goal all'attivo, mentre Munir è il bomber del Siviglia nel torneo con 5 reti segnate. In questa pagina tutte le informazioni su Siviglia-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO SIVIGLIA-ROMA

Siviglia-Roma si disputerà la sera di giovedì 6 agosto 2020 alle ore 18.55, a porte chiuse e in campo neutro. Sede del confronto sarà infatti l'MSV Arena di Duisburg, in . Il fischio d'inizio è in programma per le ore 18.55.

L'ottavo di finale di Europa League, Siviglia-Roma, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La sfida Siviglia-Roma sarà visibile anche in diretta . Per gli abbonati Sky la partita potrà essere seguita mediante Sky Go sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi Android e iOS, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Per tutti gli altri sarà possibile vedere Siviglia-Roma in streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand della tv satellitare, che offre la visione di molti eventi sportivi, fra cui le gare della .

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la partita Siviglia-Roma anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale fin dal pre-partita, avrete le ultime novità sulle due squadre, con le formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, la diretta live minuto per minuto, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Lopetegui dovrebbe recuperare fra i pali Vaclik, pronto a riprendersi la maglia da titolare a spese di Bono. Davanti a lui la difesa vedrà Koundé e Diego Carlos come difensori centrali, Jesus Navas a destra e l'ex Real Reguilón a sinistra. A centrocampo il dubbio più importante è in regia, con Gudelj che essendo risultato positivo (asintomatico) al Covid domenica 26 luglio, potrebbe essere tenuto a riposo nonostante il secondo tampone effettuato sia risultato negativo. Al suo posto potrebbe giocare dal 1' Fernando, con Óliver Torres (favorito su Banega) e Joan Jordán mezzali. Nel tridente d'attacco a destra Ocampos dovrebbe spuntarla su Suso, con De Jong centravanti e Munir esterno alto a sinistra.

Assenza a centrocampo per Fonseca, che non avrà a disposizione lo squalificato Veretout. In difesa, visto il mancato accordo con il Manchester United, potrebbe non far più parte della rosa l'inglese Smalling. Davanti al portiere Pau López, potrebbe esserci dunque spazio per Ibañez nella linea a tre con Mancini e Fazio. Da non escludere a priori nemmeno il possibile impiego di Kolarov come centrale mancino. Più probabile però che il serbo venga utilizzato da esterno mancino (Spinazzola l'alternativa), con Bruno Peres esterno destro e in mezzo Diawara accanto a Cristante. Davanti Dzeko sarà il riferimento offensivo, mentre alle sue spalle Lorenzo Pellegrini dovrebbe essere utilizzabile nonostante la frattura al naso e al suo fianco Mkhitaryan agirà al suo fianco. Zaniolo e Perotti costituiranno soluzioni valide da utilizzare a partita

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Óliver Torres, Fernando, Jordán; Ocampos, L. De Jong, Munir.

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Fazio, Ibañez; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Kolarov; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.