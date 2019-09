Siviglia-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Siviglia capolista sfida il Real Madrid nella 5ª giornata della Liga spagnola: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Julen Lopetegui, capolista della , sfida il di Zinedine Zidane nella 5ª giornata di campionato. Gli andalusi, che sono stati raggiunti in vetta da e Granada, vogliono riprendersi la vetta solitaria e hanno ottenuto finora 3 vittorie e un pareggio.

Segui Siviglia-Real Madrid in diretta streaming su DAZN

I Blancos invece, reduci dal brutto k.o. in con il , cercano risposte in campionato e provano a rilanciarsi. Attualmente hanno 8 punti, con un cammino di 2 vittorie e 2 pareggi, e sono imbattuti come gli andalusi, l' Bilbao e l'Osasuna. Nei 150 precedenti fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo, le Merengues conducono con 79 vittorie contro le 45 del Siviglia e i 26 pareggi.

Nelle 18 sfide disputate nel XXI secolo in casa del Siviglia, il Real Madrid è stato battuto 11 volte, più che in qualsiasi altro campo. I 10 punti collezionati finora dal Siviglia gli hanno permesso di eguagliare la sua migliore partenza nella Liga con i 3 punti per vittoria (stesso risultato delle stagioni 1940/1941, 1970/1971, 1984/1985, 2014/2015 e 2017/2018).

Il centrocampista centrale Joan Jordán è il miglior marcatore del Siviglia con 2 goal, mentre il centravanti francese Karim Benzema è il giocatore più prolifico fra le Merengues con 4 goal realizzati. Fra i diversi ex del confronto, una nota a parte merita Sergio Ramos, che nella sua lunga carriera ha segnato 7 goal agli andalusi in tutte le competizioni. In questa pagina tutte le informazioni su Siviglia-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SIVIGLIA-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Siviglia-Real Madrid

Siviglia-Real Madrid Data: 22 settembre 2019

22 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO SIVIGLIA-REAL MADRID

Il big match Siviglia-Real Madrid si disputerà la sera di domenica 22 settembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. Il confronto, che sarà diretto dal signor Juan Martínez Munuera, sarà il 163° fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo.

Siviglia-Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola. La gara sarà visibile anche nelle moderne smart tv compatibili con la app, o collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Siviglia-Real Madrid sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. I clienti DAZN abbonati a Sky, comunque, potranno sempre seguire la gara in tv come attraverso la app e il decoder Sky Q.

La telecronaca della sfida sarà curata da Massimo Callegari, con il supporto del commento tecnico di Massimo Gobbi.

Tutti i clienti DAZN avranno in ogni caso la possibilità di seguire la gara Siviglia-Real Madrid in diretta streaming sul proprio personal computer o su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo bisognerà scaricare la app per device iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal ricco palinsesto.

Lopetegui dovrebbe puntare sul 4-3-3 e attuare un po' di turnover dopo l'impegno in . Davanti dovrebbe riposare l'ex Chicharito Hernandez in favore dell'olandese Luuk De Jong, con Ocampos e Oliver Torres (o Munir) esterni offensivi. A centrocampo Fernando sarà il playmaker, con Banega e Joan Jordán mezzali al suo fianco. Dietro, davanti al portiere Vaclick, Jesus Navas e l'altro ex, Reguilón, saranno i due terzini, mentre al centro Carriço affiancherà Diego Carlos. In attacco anche Nolito ha recuperato dal suo problema fisico ed è stato regolarmente convocato.

Zidane, visti i risultati negativi dell'ultimo periodo, potrebbe mettere da parte il 4-3-3 e optare per un più prudente 4-4-2. Dietro, con Courtois fra i pali, Carvajal e Mendy agiranno da esterni bassi, con il recuperato Varane accanto a Sergio Ramos in mezzo. A centrocampo Lucas Vazquez e Bale presidieranno le due fasce, con Kroos e Casemiro interni. In attacco, infine, fuori il giovane Vinicius. Sarà il belga Hazard a comporre il tandem d'attacco con Benzema.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclick; Jesus Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Banega, Fernando, Joan Jordán; Ocampos, De Jong, Oliver Torres.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Lucas Vazquez, Kroos, Casemiro, Bale; Benzema, Hazard.