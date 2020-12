Siviglia-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Siviglia sfida il Real Madrid nella 12ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SIVIGLIA-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 5 dicembre 2020

5 dicembre 2020 Orario: 16.15

16.15 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Siviglia di Julen Lopetegui sfida il Real Madrid di Zinedine Zidane nella 12ª giornata della . Gli andalusi, che devono recuperare 2 partite, sono quinti in classifica con 16 punti, frutto di 5 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, i Blancos, anch'essi con una gara da recuperare, li precedono al 4° posto a quota 17, con un cammino di 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Le due squadre si sono fronteggiate 152 volte nella Liga spagnola, con un bilancio favorevole al Real di 81 vittorie, 45 affermazioni dei Rojiblancos e 26 pareggi. Nessuna delle ultime 30 sfide di campionato fra Siviglia e Real Madrid è terminata in parità: gli andalusi hanno vinto 11 volte, i Blancos 19.

I nervionenses hanno riportato una sconfitta e 3 vittorie consecutive nella Liga, ma devono rifarsi dal pesante k.o. in contro il , le merengues vivono un momento difficile e sono reduci da una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio in campionato e da un k.o. infrasettimanale con lo Donetsk in Europa.

Youssef En-Nesiri è il miglior marcatore del Siviglia nella Liga con 4 goal, con lo stesso bottino il francese Karim Benzema è il giocatore più prolifico del Real Madrid. In questa pagina tutte le informazioni su Siviglia-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SIVIGLIA-REAL MADRID

Siviglia-Real Madrid si giocherà il pomeriggio il pomeriggio di sabato 5 dicembre nel palcoscenico dello Stadio Ramón Sánchez Pizjuán. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 153ª nella Liga fra le due formazioni, è in programma alle ore 16.15.

Sarà DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola, a trasmettere in diretta la sfida Siviglia-Real Madrid. La gara sarà visibile per i clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad un console Playstation 4/5 o Xbox, oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Coloro che sono in possesso di un abbonamento Sky potranno vedere la partita in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La cronaca del match sarà affidata a Stefano Borghi.

La sfida Siviglia-Real Madrid potrà essere vista dagli utenti DAZN in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l'applicazione e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal permetterà ai suoi lettori di seguire Siviglia-Real Madrid anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto dal calcio d'inizio al fischio finale.

Lopetegui manderà in campo gli andalusi con il 4-3-3. In attacco Luuk De Jong sarà il centravanti con Ocampos e Óliver Torres (in vantaggio su Munir) come esterni offensivi. A centrocampo Fernando sarà il playmaker, mentre Rakitic e Joan Jordán lo affiancheranno nel ruolo di mezzali. La difesa a quattro vedrà Jesús Navas e Rekik, favorito su Acuña, come esterni bassi, e Koundé e Diego Carlos centrali difensivi. Out per infortunio Suso ed Escudero.

Zidane, nonostante i recenti errori, darà fiducia a Courtois in porta. In difesa Nacho Fernández e Mendy saranno i due terzini, con Varane e Sergio Ramos, che dovrebbe recuperare, coppia centrale. In mediana si rivedrà nel ruolo di playmaker Casemiro, con Modric e Kroos ai suoi lati come mezzali. In attacco è vivo il ballottaggio fra Benzema e Mariano Díaz per il ruolo di centravanti, mentre Asensio e Vinicius Jr. si candidano a partire titolari nel ruolo di esterni offensivi. Ai box per problemi fisici Hazard, Odriozola, Valverde e Carvajal.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Rakitic, Fernando, Joan Jordán; Ocampos, L. De Jong, Óliver Torres.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho Fernández, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.