Come vedere Siviglia-Real Betis con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 13 21 nov 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Il Siviglia ospita il Real Betis in un derby di LaLiga allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. La rivalità andalusa dà vita a una delle sfide più sentite del calcio spagnolo e questa volta la partita ha un peso concreto in classifica per entrambi i club.

Il Siviglia occupa il sesto posto in LaLiga sotto la guida di Luis Garcia, una posizione che offre motivi di soddisfazione e frustrazione in egual misura. Il rendimento recente è stato altalenante: le sconfitte contro Real Madrid e Getafe hanno ridimensionato i due risultati positivi consecutivi ottenuti contro Osasuna e Sporting Hortaleza.

Il Real Betis arriva al derby da quarto in classifica, rendendo la sfida particolarmente importante anche per la graduatoria. La squadra di Manuel Pellegrini ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni ed è reduce dal successo per 2-0 sull’Elche in LaLiga.

Il Betis deve fare i conti con qualche problema di organico in vista della partita. Gli infortuni di Juan Hernandez e Diego Llorente, insieme alla squalifica di Facundo Bernal, impongono a Pellegrini alcune scelte in zone chiave del campo.

Gli ultimi derby sono stati equilibrati. Tre dei cinque precedenti più recenti si sono decisi con un solo goal di scarto o sono finiti in parità, a conferma di quanto sia difficile fare pronostici su queste sfide.

Per chi vuole seguire la partita, le opzioni TV e streaming sono elencate qui sotto.

I tifosi possono seguire Siviglia-Real Betis in diretta tramite ExpressVPN, che consente di accedere agli streaming da qualsiasi parte del mondo.

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