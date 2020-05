Siviglia, quattro giocatori violano la quarantena: "Un errore, chiediamo scusa"

Banega, Ocampos, Vazquez e De Jong fotografati a pranzo con compagne e amici, poi le scuse dei giocatori: "Non si ripeterà più".

Mentre la lavora per la ripresa del calcio, a scoppia la polemica per il comportamento di alcuni giocatori, che hanno violato le disposizioni governative in materia di contenimento del contagio da Coronavirus.

Quattro giocatori del club andaluso, Ocampos, Vazquez, De Jong e Banega, hanno infatti violato la quarantena: una foto li ha immortalati a pranzo con compagne e amici per un totale di 12 persone. Troppe secondo il governo spagnolo, che vieta ancora gli assembramenti e i ritrovamenti con un numero superiore alle 10 persone.

Il protocollo per la ripresa della impone inoltre ai giocatori di lasciare le proprie abitazioni solo per allenarsi o in casi di emergenza. Successivamente sono arrivate le scuse dei quattro atleti, sempre tramite i propri profili social.

"Voglio scusarmi per ciò che è successo ieri, è stato un incontro in famiglia e con amici, ma non ci siamo resi conto di aver infranto le regole. Per questo motivo vogliamo chiedere scusa al club, ai tifosi e alla società in generale. Non succederà più, tutto ciò che vogliamo ora è tornare a giocare il più presto possibile", ha spiegato Banega.

Anche l'ex rossonero Ocampos si è poi accodato al messaggio di scuse insieme a Vazquez e De Jong: