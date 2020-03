Siviglia, orgoglio Monchi: "Il mio modo di lavorare è un modello di successo"

L’ex direttore sportivo della Roma, Monchi, spiega: “Dietro alle plusvalenze c’è tutto un lavoro da fare. La cosa non mi crea traumi”.

Approdato alla nell’aprile del 2017 per diventare uno degli uomini guida del club negli anni a venire, Monchi ha in realtà visto durare non moltissimo la sua esperienza in giallorosso.

Risolto consensualmente il contratto che lo legava al club capitolino nel marzo del 2019, il dirigente iberico è ripartito da quel con il quale ha raggiunto successi straordinari nel corso della sua carriera.

Monchi, in un’intervista rilasciata alla radio ufficiale del club andaluso, ha spiegato come ha ritrovato il Siviglia.

“Molte delle cose che avevo in mente il giorno del mio ritorno sono state realizzate, il club è cresciuto molto mentre ero a Roma. Adesso l’obiettivo è crescere ancora e sono salito su questo treno per aiutare con la mia esperienza e le mie conoscenze. Ho ancora i miei pregi e i miei difetti, ma sono maturato e l’esperienza di permette di analizzare le cose con maggiore freddezza”.

Monchi nel corso della sua prima avventura al Siviglia, ha scoperto molti giocatori che poi sono diventati di prima grandezza che è riuscito a rivendere a cifre altissime. La cosa non gli è probabilmente riuscita a Roma, ma secondo lui è questo il modello da seguire.