Siviglia-Manchester United dove vederla: Sky o Tv8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Siviglia e Manchester United si sfidano in semifinale di Europa League: le info sulle formazioni e su come guardare l'incontro in tv e streaming.

SIVIGLIA-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 16 agosto 2020

16 agosto 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky/TV8

Sky/TV8 Streaming: Sky Go e Now Tv/TV8

L’ è arrivata all’atto che mette in palio i pass per la finalissima che si disputerà a Colonia il prossimo 21 agosto. A sfidarsi nella prima delle due semifinali a gara secca che andranno in scena in saranno Siviglia e Manchester United. La vincente del confronto contenderà poi il trofeo ad una tra e Donetsk.

La compagine iberica, che ha chiuso al quarto posto in , si è spinta fino a questo punto del torneo dopo aver dominato il Gruppo A nella fase a Gironi (5 vittorie ed una sola sconfitta) e aver eliminato il Cluj nei sedicesimi di finale (1-1 esterno in Romania e 0-0 interno), la negli ottavi (2-0 in gara secca a Duisburg con le reti di Reguilon e En Nesyri) ed il Wolverhampton nei quarti per 1-0 grazie ad una rete sigliata da Ocampos all’88’.

I Red Devils, terzi nell’ultima Premier League appena conclusa, dopo aver vinto il Gruppo L (4 vittorie, un pareggio ed una sconfitta), hanno successivamente superato gli ostacoli Brugge (1-1 in e 5-0 all’Old Trafford), il LASK (5-0 esterno e 2-1 in casa) ed infine il Copenaghen per 1-0 in gara secca a Colonia nei quarti di finale per 1-0 grazie ad un calcio di rigore realizzato da Bruno Fernandes nel corso dei tempi supplementari.

Le due compagini, in ambito europeo, si sono affrontate in due sole occasioni, entrambe nell’edizione 2017/18 della . In quell’occasione, si giocavano gli ottavi di finale della massima competizione continentale, dopo lo 0-0 nella gara d’andata giocata al Ramón Sánchez Pizjuan, fu il Siviglia a passare il turno grazie ad un successo per 2-1 in .

In questa pagina troverete tutto su Siviglia-Manchester United: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SIVIGLIA-MANCHESTER UNITED

La sfida che vedrà protagoniste Siviglia e Manchester United si disputerà domenica 16 agosto al RheinEnergieStadion di Colonia, ovviamente a porte chiuse. Calcio d’inizio programmato alle ore 21.00.

La semifinale di Europa League, Siviglia-Manchester United, verrà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 del satellite).

La sfida sarà inoltre visibile anche in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre.

Siviglia-Manchester United sarà visibile anche in . Gli abbonati di Sky, potranno seguire la sfida attraverso Sky Go, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, o tramite pc o notebook. Nel primo caso, si potrà utilizzare l’apposita applicazione per i sistemi iOS ed Android, nel secondo basterà invece collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Un'altra opzione è quella di Now Tv, servizio streaming e on demand di Sky. Il match sarà visibile acquistando uno dei pacchetti proposti. Infine si potrà seguire l’evento anche collegandosi al sito ufficiale di TV8.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Siviglia-Manchester United in Tv o in streaming, hanno un’altra opzione per non perdersi la semifinale di Europa League: la diretta testuale proposta da Goal. Vi racconteremo minuto per minuto tutte le fasi salienti e gli eventi del match, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Lopetegui dovrebbe disegnare il suo Siviglia con il consueto 4-3-3 quale, nel cuore della linea difensiva davanti a Bounou dovrebbero essere Koundé e Diego Carlos a comporre la coppia centrale. In attacco sarà ancora En-Nesyri il perno centrale di un tridente completato da Suso ed Ocampos.

Solskjaer dovrebbe ripondere con un 4-1-4-1 nel quale Lindelof potrebbe essere favorito su Bailly per un posto al centro della difesa. In mediana Matic contende una maglia da titolare a Fred, mentre in attacco Martial agirà da unica punta con Greenwood e Rashford più larghi a supporto. Bruno e Pogba a creare e rifinire in mezzo.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos.

MANCHESTER UNITED (4-1-4-1): Romero; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Rashford; Martial.