Siviglia-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Siviglia e Lazio si sfidano nel match di ritorno dei sedicesimi di Europa League: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Reduce dalla sconfitta patita in extremis in campionato sul campo del Genoa, la Lazio torna a spostare le sue attenzioni sull’ Europa League e lo fa sapendo che avrà bisogno di una piccola impresa per continuare il suo cammino europeo. La compagine bianconceleste infatti, nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale del torneo, sarà chiamata a ribaltare lo 0-1 subito in casa contro il Siviglia nella sfida di andata.

Per i ragazzi di Inzaghi, si prospetta quindi un compito difficile, ma non impossibile, visto che Rojiblancos non stanno certamente vivendo un momento positivo.

Battuta per 3-0 in campionato da un Villarreal che sta lottando per non retrocedere, la squadra di Pablo Machin è da settimane in piena crisi di risultati.

Nelle ultime quattro uscite in Liga ha racimolato un solo punto e di fatto, il successo ottenuto all’andata all’Olimpico contro i capitolini, è stato uno dei pochi spiragli di luce di un 2019 sin qui estremamente complicato.

QUANDO SI GIOCA SIVIGLIA-LAZIO

Siviglia-Lazio si giocherà mercoledì 20 febbraio all’Estadio Ramon Sanchez Pizjuán di Siviglia. Si tratta di una data insolita per un match di Europa League, visto che come noto le sfide della seconda competizione europea per club per importanza si disputano di giovedì, tale anticipo è dovuto alla contemporanea presenza nel torneo del Betis. Arrivate entrambe prime nel proprio girone, le due squadre di Siviglia non potranno, da regolamento, scendere in campo in casa lo stesso giorno. Il fischio d’inizio della gara è stato fissato dalla UEFA alle ore 18,00, questo al fine di evitare che la partita si giochi in contemporanea con i match di Champions League in programma lo stesso giorno.

DOVE VEDERE SIVIGLIA-LAZIO IN TV E STREAMING

Siviglia-Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Sky, emittente che ha acquistato i diritti per l'Europa League fino al 2021: il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 372 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Gli abbonati di Sky, potranno inoltre seguire la partita anche in streaming, su pc, tablet e smartphone, attraverso l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA-LAZIO

Pablo Machin dovrebbe schierare il suo Siviglia con un 3-5-2. Il tecnico iberico non potrà certamente contare sullo squalificato Banega, al suo posto in mediana ci sarà uno tra Amadou e Roque Mesa. In attacco dovrebbe essere scontata la presenza di André Silva e del match winner dell’andata Ben Yedder.

Simone Inzaghi è alle prese con un’emergenza senza precedenti. In difesa non ci saranno gli infortunati Luiz Felipe, Bastos e Wallace, possibile chance dal 1’ quindi per Patric nel pacchetto arretrato completato da Acerbi e Radu (anche lui con problemi, l'unica alternativa sarebbe adattare Romulo). A centrocampo, Parolo non è ancora pronto e Luis Alberto ne avrà per alcune settimane, Milinkovic-Savic potrebbe però stringere i denti e affiancare Badelj e Leiva in mediana, con Marusic e Lulic chiamati a presidiare le fasce. In attacco, Immobile non è al meglio ma ci sarà.

SIVIGLIA (3-5-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Navas, Sarabia, Amadou, Vazquez, Escudero; Andrè Silva, Ben Yedder.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Badelj, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile.