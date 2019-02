Siviglia-Lazio, le pagelle: Kjaer e Sarabia super, ingenuo Marusic

Kjaer, Ben Yedder e Sarabia i migliori nel Siviglia, male Vazquez. Nella Lazio a salvarsi sono Acerbi e Lulic, male Marusic e Patric.

SIVIGLIA

SIVIGLIA (3-5-2): Vaclik 6,5; Mercado 6, Kjaer 7, Sergi Gomez 6; Navas 5,5, Sarabia 7, Roque Mesa 6 (81' Rog SV), Vazquez 5, Escudero sv (6' Promes 6); Andrè Silva 5,5 (64' Amadou 6), Ben Yedder 7.

LAZIO

STRAKOSHA 5,5: Poteva respingere meglio la conclusione di Roque Mesa in occasione dell'1-0.

PATRIC 5: Tiene in gioco Ben Yedder in occasione del vantaggio spagnolo. (48' CORREA 5,5: Non fornisce la qualità che ci si aspettava).

ACERBI 6,5: Insuperabile sulle palle alte, si vede negare da Vaclik il goal del possibile 1-1.

RADU 5,5: Non sta bene e si vede.

MARUSIC 5: Non spinge come dovrebbe e nel momento decisivo del match commette la grossa ingenuità che porta alla sua espulsione.

CATALDI 5,5: Si fa vedere solo su punizione nel primo tempo, appoggia poco l'azione offensiva nel complesso.

BADELJ 6: Più voglioso rispetto al compagno di reparto. (76' DURMISI 5: Si perde Sanabria sul 2-0 del Siviglia).

MILINKOVIC-SAVIC 5,5: Da una sua palla persa nasce l'azione del vantaggio del Siviglia. A causa delle precarie condizioni fisiche non riesce successivamente a riscattarsi. (56' ROMULO 6: Si muove bene e fallisce il goal del possibile 1-1).

LULIC 6,5: L'ultimo a mollare. Spinge sulla sinistra e si fa vedere anche dentro l'area di rigore avversaria.

CAICEDO 5,5: Poco reattivo nelle occasioni che avrebbero potuto portare ad un'azione offensiva pericolosa da parte della sua squadra.

IMMOBILE 5,5: Lasciato spesso troppo solo a combattere coi difensori avversari, fa quel che può. Ma sbaglia clamorosamente il goal dell'1-1.