Siviglia-Lazio, le formazioni ufficiali: rientra Milinkovic, Caicedo con Immobile

Le formazioni ufficiali di Siviglia-Lazio: rientra Milinkovic a centrocampo, davanti c'è Immobile con Caicedo. Nel Siviglia Roque Mesa per Banega.

Le formazioni ufficiali di Siviglia-Lazio:

SIVIGLIA (3-4-1-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Jesus Navas, Roque Mesa, Vazquez, Escudero; Sarabia; Ben Yedder, André Silva.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Cataldi, Badelj, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile.

Un solo cambio per il Siviglia rispetto alla gara d’andata: lo squalificato Banega lascia il posto a Roque Mesa vicino a Vazquez nel centrocampo a due. Il resto non cambia, nemmeno il tridente d’attacco con Sarabia, André Silva e Ben Yedder. Jesus Navas ed Escudero, capitano e vice, sulle fasce, mentre in difesa c’è Mercado con Kjaer e Sergi Gomez.

La Lazio in piena emergenza si affida a Immobile e Caicedo in avanti: parte dalla panchina Correa, mentre è out Luis Alberto. Ritorna titolare in mezzo Milinkovic-Savic, gli fa spazio Romulo, mentre mantengono il posto Cataldi e Badelj. Confermata la difesa davanti a Strakosha con Patric, Acerbi e Radu, mentre Marusic e Lulic presidiano le corsie. Panchina per Leiva e Parolo.