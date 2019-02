Siviglia-Lazio 2-0: Ben Yedder e Sarabia, Aquila fuori dall'Europa

Ben Yedder porta in vantaggio il Siviglia nel primo tempo, nella ripresa espulsi Vazquez e Marusic, poi Sarabia manda ko la Lazio.

Niente rimonta per la Lazio di Simone Inzaghi, che va ko anche al Sanchez Pizjuan e dice addio all'Europa League. Approda agli ottavi di finale il Siviglia, che si impone grazie alle reti di Ben Yedder e Sarabia.

Dopo venti minuti di equilibrio la Lazio protesta per un contatto di Mercado su Lulic in area di rigore: il bosniaco va giù tutto solo davanti a Vaclik ma l'arbitro non fischia il rigore tra le furiose proteste biancocelesti.

Passa un minuto e arriva la beffa: errore di Milinkovic-Savic, che innesca il contropiede andaluso con Sarabia. La conclusione dal limite è respinta da Strakosha, ma il più lesto per il tap-in è Ben Yedder, che viene tenuto in gioco da Patric e insacca il vantaggio a porta vuota. Prima dell'intervallo la squadra di Simone Inzaghi ci prova con Immobile, che non inquadra però la porta.

Nella ripresa Andrè Silva sfiora il raddoppio con una conclusione deviata al limite, mentre la reazione della Lazio si materializza con un lancio lungo per Acerbi, che tutto solo conclude al volo di destro ma trova il grande riflesso di Vaclik.

Al 60' il Siviglia resta in dieci per l'ingenuo secondo giallo rimediato da Vazquez per un fallo reiterato su Romulo a centrocampo. A questo punto l'Aquila preme sull'acceleratore ma Immobile spreca una ghiotta occasione tutto solo davanti al portiere, sbagliando la misura del pallonetto sul bel lancio di Caicedo.

La superiorità numerica ospite dura però solo undici minuti, perchè al 71' Marusic alza il gomito sul volto di Roque Mesa e viene spedito sotto la doccia dall'arbitro con un cartellino rosso. Nel finale arriva il colpo del ko firmato da Sarabia, che incrocia di destro da posizione defilata e mette le mani sul passaggio del turno.

I GOAL

20' BEN YEDDER 1-0

Sarabia sfrutta l'errore di Milinkovic-Savic e tenta la conclusione bassa dal limite: Strakosha respinge corto e Ben Yedder è tenuto in gioco da Patric, l'attaccante francese deve solo insaccare a porta vuota.

79' SARABIA 2-0

Navas entra in area dalla destra e pesca il filtrante giusto per l'inserimento di Sarabia, che da posizione defilata trova il diagonale giusto per battere Strakosha sul palo lontano.

IL TABELLINO

SIVIGLIA-LAZIO 2-0

MARCATORI: 20' Ben Yedder (S), 79' Sarabia (S)

SIVIGLIA (3-5-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Navas, Sarabia, Roque Mesa (81' Rog), Vazquez, Escudero (6' Promes); Andrè Silva (63' Amadou), Ben Yedder.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (48' Correa), Acerbi, Radu; Marusic, Cataldi, Badelj (77' Durmisi), Milinkovic-Savic (56' Romulo), Lulic; Caicedo, Immobile.

ARBITRO: Anthony Taylor

AMMONITI: Vazquez (S), Patric (L), Caicedo (L), Immobile (L)

ESPULSI: Vazquez (S), Marusic (L)