Siviglia-Inter dove vederla: Sky o Tv8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Finale di Europa League tra Siviglia e Inter: le info sulle formazioni e su come guardare l'incontro in tv e streaming.

SIVIGLIA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 21 agosto 2020

21 agosto 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky/TV8

Sky/TV8 Streaming: Sky Go e Now Tv/TV8

Un cammino fin qui perfetto per l'Inter di Antonio Conte in : dopo aver eliminato il e il , i nerazzurri hanno demolito lo Donetsk con una notevole prova di forza, firmata come sempre dalla super coppia d'attacco Lukaku-Lautaro. La finale si gioca in gara secca con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità.

L'Inter ha finalmente ritrovato i goal europei di Lautaro Martinez, tornato protagonista con una doppietta e un assist dopo un periodo di appannamento nel post lockdown: accanto all'argentino il solito Lukaku, vero trascinatore della squadra con 33 goal stagionali al primo anno in nerazzurro. Il belga può eguagliare i numeri di Ronaldo il 'Fenomeno', che nel 97/98 siglò il suo 34° goal stagionale proprio nella finale di Coppa Uefa.

Ilè una protagonista fissa della competizione: la formazione andalusa ha eliminato la agli ottavi, il Wolverhampton ai quarti e il in semifinale, mostrando a tratti un calcio spettacolare.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Siviglia-Inter: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SIVIGLIA-INTER

La finale di Europa League Siviglia-Inter si giocherà nella serata di venerdì 20 agosto nel teatro dello Stadion Köln di Colonia, in : il fischio d'inizio è in programma alle 21.

La finalissima di Europa League tra Siviglia e Inter sarà visibile su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

La sfida sarà inoltre visibile anche in chiaro sul canale TV8.

Sarà possibile seguire Siviglia-Inter anche in diretta su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, tramite l'app tramite pc, smartphone o tablet. La finale di Europa League sarà inoltre visibile anche su Now TV registrandosi e acquistando uno dei pacchetti. Un'altra possibilità è quella di assistere alla gara sul sito di Tv8.

Anche Goal vi racconterà la finale di Europa League tra Siviglia e Inter attraverso una diretta testuale: aggiornamenti continui a partire dal prepartita con le voci di tutti i protagonisti, fino al racconto minuto per minuto che vi consentirà di non perdervi nemmeno un singolo dettaglio dell'incontro.

Sarà ancora 4-3-3 per Lopetegui con le conferme degli ex rossoneri Ocampos e Suso sulle corsie esterne: davanti il perno offensivo sarà En Nesyri con l'ex Inter Banega a completare il centrocampo accanto a Fernando e Jordan. Jesus Navas riproposto da terzino destro con Reguilon a sinistra. Diego Carlos il pilastro difensivo davanti ai pali di Bounou.

Solito 3-5-2 per Antonio Conte che si aggrappa alla sua formidabile coppia-goal: Lukaku e Lautaro guidano i nerazzurri nella finalissima dopo la splendida prova offerta in semifinale. Gagliardini favorito per una maglia da titolare al posto di Eriksen, confermati in difesa Bastoni e Godin ai fianchi di De Vrij. Sanchez ok per la panchina.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, En-Nesyri, Suso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.